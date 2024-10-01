Глеб Никитин вошел в топ-15 медиарейтинга глав регионов РФ в сентябре Политика

Аналитический центр "Г.У.Р.У." презентовал свежий октябрьский релиз исследования "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram". Авторы использовали данные поисковой нейросети собственной разработки, которая фиксирует все публикации с упоминанием публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам сентября собрал в Telegram-каналах 7862 упоминаний, добавив 790 к показателям прошлого месяца, и разместился на 12-й позиции в Telegram-рейтинге глав регионов России.

В числе главных поводов сентября, привлекших внимание Telegram-каналов, федеральные эксперты отметили прошедшие в Нижнем Новгороде масштабные мероприятия федерального значения: II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского и научно-практическую конференция "Абсолютный терроризм v.3.0: миграционный аспект национальной безопасности", организованную при участии Дома народного единства и собравшую лучших экспертов по миграционной политике со всей России. Конференцию по миграционному законодательству эксперты также отметили отдельно в федеральных трендах.

Значимым для региона событием также стало открытие Никитиным в Нижегородском кремле фуникулёра, который, как подчеркнули эксперты, уже успел стать новой туристической точкой притяжения. Внимание федеральных телеграм-каналов также привлекло избрание председателем Городской думы Нижнего Новгорода участника СВО Евгения Чинцова - выпускника президентской кадровой программы "Время Героев", где его наставником выступил губернатор Глеб Никитин. Также телеграм-каналы в сентябре обратили внимание на прошедшие в регионе с участием Никитина соревнования "ЧЕбуриада-2024" для воспитанников детских домов.

Среди федеральных ТОП тг-каналов, упоминавших губернатора Глеба Никитина, в докладе отмечены каналы "Оперативные сводки", "Пул№3", "СИЛОВИКИ", "Политджойстик" и "16 Негритят".

Наиболее часто упоминающими губернатора Telegram-каналами стали VOLGA.brief (36), "Нижегородская Стрелка" (23), "ВОВК" (12), "Нижегородская Гильотина" (11), "Нижний гиперболоид" (11).

Кроме того, персональный аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Telegram https://t.me/glebnikitin_nn заметно прирос новыми подписчиками (+449) и занял 25-е место в федеральном ТОПе по их общему количеству (45 251).

Полные данные исследования доступны по ссылке https://t.me/infoagency_TS/31212 .

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-15 медиарейтинга глав регионов РФ в августе.

