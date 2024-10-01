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Политика

Глеб Никитин принял участие в стратсессии по развитию территорий

09 октября 2024 07:05  [88] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в стратсессии по развитию территорий под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.  

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, предметом обсуждения на стратсессии стали единые стандарты управления развитием территорий, внедрение которых необходимо для дальнейшего повышения уровня качества жизни в регионах. Михаил Мишустин рассказал о поддержке регионов.

"Каждый субъект для себя определяет приоритетные направления развития. Для нас очевидная точка роста — высокотехнологичное производство и ИТ. Это и повышение роли информационных технологий в экономике, и преобразование территорий — как в случае с ИТ-кампусом "НЕЙМАРК". Уверен, что роль ИТ в будущем в Нижегородской области будет еще более значительной. Безусловно, большое значение сохраняют ОПК и наука", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-15 медиарейтинга глав регионов РФ в сентябре.

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Теги:
Глеб Никитин Михаил Мишустин
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