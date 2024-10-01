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Общество

Анатолий Сидорин возглавил Нижегородскую областную стоматологию

10 октября 2024 14:22  [146] Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Приказом министра здравоохранения Галины Михайловой главным врачом Областной стоматологической поликлиники Нижегородской области назначен Анатолий Сидорин. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Анатолий Сидорин является практикующим стоматологом-хирургом. В нижегородской медицине он работал в стоматологических поликлиниках Автозаводского и Ленинского районов областного центра. В 2021 году возглавил стоматологическую поликлинику Дзержинска.

Также сообщается, что нижегородский Минздрав впервые проводил конкурс на должность главврача. Участие в нем приняли пять специалистов от государственных и частных стоматологий.

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Теги:
Здравоохранение Назначения
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