Анатолий Сидорин возглавил Нижегородскую областную стоматологию

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Приказом министра здравоохранения Галины Михайловой главным врачом Областной стоматологической поликлиники Нижегородской области назначен Анатолий Сидорин. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Анатолий Сидорин является практикующим стоматологом-хирургом. В нижегородской медицине он работал в стоматологических поликлиниках Автозаводского и Ленинского районов областного центра. В 2021 году возглавил стоматологическую поликлинику Дзержинска.
Также сообщается, что нижегородский Минздрав впервые проводил конкурс на должность главврача. Участие в нем приняли пять специалистов от государственных и частных стоматологий.
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