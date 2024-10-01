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Нижегородская область в четвертый раз стала победителем Национальной премии в области протокола и этикета

11 октября 2024 08:56  [129] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект "Креативный подход к организации протокольных мероприятий в Нижегородской области в рамках Председательства России в БРИКС в 2024 году", заявленный на Премию министерством международных и межрегиональных связей Нижегородской области, стал лидером в номинации "За вклад в развитие протокольной практики в России".

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, вручение Национальной премии в области протокола и этикета в рамках Саммита по протоколу-2024 состоялось в Екатеринбурге.

"Проект представляет собой уникальный подход к организации международных протокольных мероприятий, который был реализован в Нижнем Новгороде в рамках Председательства России в объединении БРИКС в 2024 году. Уникальность нашего подхода заключалась в гармоничном сочетании современных технологий, городских пространств и традиционного наследия региона. Мы уверены, что применение инновационных методов при планировании международных визитов не только создает положительный имидж Нижегородской области, но и позволяет внести значительный вклад в развитие международных отношений", - отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

По ее словам, за организацию мероприятий по линии БРИКС регион получил высокие оценки иностранных делегаций, федеральных органов власти Российской Федерации, в частности министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и директора департамента государственного протокола МИД России Игоря Богдашева.

Напомним, ранее Нижегородская область уже трижды становилась победителем Национальной премии в области протокола и этикета: в номинациях "За развитие инновационного подхода в профессии", "За оригинальную идею подарка", "Лучший просветительский проект в области протокола".

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Теги:
БРИКС Премия
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