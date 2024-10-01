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Общество

Вопросы импортозамещения и технологического лидерства обсудили специалисты на площадке партпроекта "Выбирай свое" в Нижнем Новгороде

11 октября 2024 12:25  [115] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде обсудили первоочередные задачи "Единой России" в части импортозамещения и технологического лидерства. На площадке Штаба общественной поддержки состоялось заседание общественных советов партпроектов "Выбирай свое" и "Предпринимательство". Его провел первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, федеральный координатор партпроекта "Выбирай свое" Сергей Морозов.

Он отметил, что в настоящее время появился ряд федеральных и национальных проектов, которые направлены на индустриализацию и на продолжение политики импортозамещения. И основная задача сейчас – усилить систему общественного и политического контроля за тем, как работают меры поддержки, как выстроена система взаимодействия реального сектора экономики.

"В 2021 году, когда Президент Владимир Путин поручил провести независимую оценку нашей импортозависимости, мы вскрыли ряд проблем. Именно тогда с осознанием глубины этих вопросов мы и выработали совместно Правительством РФ обновленную программу импортозамещения. Серьезный вклад здесь внесли народные и депутатские инициативы, партийная включенность. Все это помогло нам сохранить контроль за экономической и промышленной ситуацией в стране, когда с рынка уходили иностранные компании и вводились санкции. И сегодня важно делать ставку не только
на импортозамещение, а продолжить грамотно выстраивать промышленную, бюджетную, финансовую политику", - заявил Сергей Морозов.

Об успехах региона в этом направлении рассказал генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области», региональный координатор партпроектов "Выбирай свое" и "Предпринимательство" Иван Разуваев. В частности, он поделился инициативой, которая сегодня реализуется с региональным Минпромторгом,– проведение Дней поставщика. Они в свою очередь и позволяют решать проблему импортозамещения. В рамках проекта крупные компании встречаются с малым и среднем бизнесом для продвижения их продукции, которая зачастую и может идти взамен
импортной.

Отдельной темой для обсуждения стала кадровая политика и привлечение специалистов на различные предприятия. Одна из инициатив, которая сейчас обсуждается на федеральном уровне, – введение обязательного распределения студентов, обучающихся на бюджетных местах. Как отметил Сергей Морозов, это может изменить ситуацию с обеспечением предприятий рабочими кадрами.

По словам Ивана Разуваева, сегодня уровень безработицы в Нижегородской области –один из самых низких в стране, поэтому предприятия испытывают дефицит специалистов рабочих профессий.

У нас создан Совет работающей молодежи, на базе ТПП есть комитет по молодежной политике. С ними мы и планируем совместную работу по привлечению молодых людей на предприятия. Наша цель – показать, что сегодняшние производства – это не пережиток прошлого, а современное и комфортное место работы. Что по условиям труда, заработной плате, социальным гарантиям уже давно все поменялось в лучшую сторону. Стереотип присутствует, и мы должны преломить эту тенденцию",- заявил он.

Сейчас в рамках проекта выстроена работа нескольких комиссий, работа которых основывается на решении задач с привязкой к реализации нацпроектов.

"Мы ждем сейчас от регионов предложения и идеи, которые позволят улучшить и индустриальную, и кадровую, и общественно-политическую ситуацию, чтобы у людей появилось чувство гордости за свою страну!" - подвел итог Сергей Морозов.

Он также поблагодарил региональную команду за проделанную работу в рамках партийного проекта. В том числе, благодаря вкладу Нижегородской области появился целый ряд проектов "Технологическое лидерство".

Напомним, партийный проект "Выбирай свое" призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению, консолидируя вокруг себя общественные организации, НКО, представителей образовательной среды, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.

Обеспечение продовольственной и технологической безопасности России на ключевых направлениях современного технологического и индустриального развития, создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы, эффективная антимонопольная политика, стимулирование честной конкуренции на внутреннем рынке, механизмы вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и самозанятость
обозначены в народной программе партии.

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Теги:
Единая Россия Импортозамещение
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