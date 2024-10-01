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Бизнес

ВТБ определил топ-3 актуальных схем телефонного мошенничества

14 октября 2024 14:45  [116] Бизнес

ВТБ определил три самые распространенные схемы телефонного мошенничества, на которые пришлось до 80% всех инцидентов с января по октябрь 2024 года. Чаще всего злоумышленники представлялись лже-сотрудниками банков и операторов связи, на втором месте – звонки якобы из государственных органов. Еще одна схема связана с фиктивными заработками на инвестициях и подработкой в интернете. Об этом в преддверии FINOPOLIS 2024 рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Мошенники представляются банковскими работниками, операторами связи или сотрудниками госструктур. Так они пытаются выманить у потребителя секретный СМС-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоносную программу на смартфон или заставить перейти по фишинговой ссылке. После получения доступа в личный кабинет мошенники могут оформлять кредитные продукты и выводить деньги с карт и счетов.

В другом сценарии клиентам предлагают заработки за счет фейковых инвестиций, подработки в интернете или даже покупки валюты. Злоумышленники обещают быстрый заработок на резком скачке стоимости инвестиций или акций компаний. Клиент переводит на сторонний счет сначала небольшие суммы, видит прибыль, после чего увеличивает вложения, в том числе за счет кредитных средств. Получив деньги, мошенник пропадает.

По оценке экспертов ВТБ, в этом году мошенники стали активнее манипулировать своими жертвами, например, используя персональную информацию о них. Схема обмана подбирается с учетом возраста, социального положения, статуса клиента и оформленных на него банковских продуктов. Злоумышленники "цепляют" его уже отработанными уловками, например, обещанием быстрого заработка или оказывают психологическое давление, настаивая на срочных мерах якобы для восстановления доступа к сервисам.

"На рынке меняется портрет самих мошенников – все чаще речь идет о подготовленных и финансово грамотных профессионалах, которые хорошо разбираются в психологии людей, умеют в нужный момент оказать давление на собеседника. Около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, делились с ними личной информацией. Как в хорошей пословице "Доверяй, но проверяй" всегда нужно сохранять критическое мышление и помнить, что разговор по телефону с неизвестным может обернуться потерей ваших денег", — отметил Никита Чугунов.

Большую часть звонков в этом году мошенники совершали по мобильной связи – 67%. При этом в пиковые моменты в июле и августе этот показатель достигал 89%. Остальные 33% мошеннических звонков поступают через мессенджеры.

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Теги:
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