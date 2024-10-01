ОМК помогла отремонтировать и оснастить мастерскую в выксунской школе Общество

Фото: Ирина Кучинская

Выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) помог отремонтировать и оснастить современными станками мастерскую в школе №11 Выксы. На эти цели ОМК направила 2 миллиона рублей. В новом кабинете уже проходят занятия по трудам для учащихся 5-9 классов. Инициатива оборудовать мастерскую принадлежит руководителю пятого трубного цеха Руслану Сапогову, который взял школу под патронаж и уже второй год организует для учащихся профориентационные встречи, экскурсии на завод, рассказывает о востребованных профессиях и пр.

При поддержке выксунского завода школа №11 отремонтировала кабинет труда, оформив его в фирменной стилистике ОМК. Также закупили современные станки: токарный деревообрабатывающий, сверлильный и лазерный, - и металлические столы под них, а еще верстаки, заточные машины, наборы отверток и молотков, защитные фартуки и очки для учащихся. В мастерской дети вытачивают детали из дерева и металла, собирают и ремонтируют различные изделия и пр.

"Открытие кабинета труда для наших учеников – результат совместной работы сотрудников школы и ОМК. Потребность в мастерской для занятий по трудам для мальчиков назрела давно. Благодаря поддержке куратора нашей школы Руслана Сапогова идея воплотилась в этом отреставрированном светлом помещении с современным, технологичным оборудованием. Теперь у нас есть площадка для развития навыков работы на лазерной установке, токарном станке, деревообрабатывающем оборудовании для мальчишек с 5 по 9 классы. Они познакомятся с технологическими процессами производства из металла и дерева, поработают с различными материалами, изготовят свои изделия. На практике придет понимание того, что производство – это не просто молоток и отвертка, это прогрессивный и наукоемкий процесс. А стать частью команды по производству – это почетно, модно и перспективно", – рассказал директор школы №11 Иван Родионов.

Руководитель пятого трубного цеха ОМК Руслан Сапогов и его коллеги организуют для ребят практические занятия в новом кабинете, на которых поделятся профессиональными секретами и покажут, как работают заводчане.

"Труд – важный предмет, который развивает ребят всесторонне. Работая с деревом, школьники осваивают базовые инженерные навыки, поскольку перед изготовлением изделия нужно сделать чертеж. Когда на уроке изучают приемы обработки и резки металла, одновременно учатся работать с материалом и узнают правила по технике безопасности. Заодно изучают свойства металлов. Для ребят, которые выберут техническую профессию, эти знания и навыки пригодятся. Для остальных они будут полезны в повседневной жизни. Уверен, что в светлом кабинете и с новым оборудованием уроки труда станут познавательнее", – отметил Руслан Сапогов.