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Спорт

Шахматный турнир прошел при поддержке ЛУКОЙЛа

14 октября 2024 17:10  [63] Спорт

В городе Кстово Нижегородской области впервые прошёл "Этап кубка России по шахматам среди мужчин "Кстово-2024". Компания "ЛУКОЙЛ" поддержала эти престижные соревнования.

В Кстово приехали сильнейшие спортсмены со всей России: гроссмейстеры, мастера спорта РФ, мастера международного класса – всего 85 участников, включая совсем юных спортсменов.

"Федерация шахмат Нижегородской области благодарит компанию «ЛУКОЙЛ» за всестороннюю поддержку, – сказала директор турнира "Этап Кубка России среди мужчин "Кстово–2024", исполнительный директор Федерации шахмат Нижегородской области Татьяна Хилова. –  Такие соревнования прежде всего повышают уровень мастерства наших кстовских спортсменов, способствуют популяризации шахмат, формированию благоприятного имиджа города и развитию в нём шахматного движения, вовлекая кстовчан в массовый спорт и давая толчок к достижению высоких результатов не только на российском, но и международном уровне". 

 

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Теги:
Кстово ЛУКОЙЛ
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