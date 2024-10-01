Шахматный турнир прошел при поддержке ЛУКОЙЛа Спорт

В городе Кстово Нижегородской области впервые прошёл "Этап кубка России по шахматам среди мужчин "Кстово-2024". Компания "ЛУКОЙЛ" поддержала эти престижные соревнования.

В Кстово приехали сильнейшие спортсмены со всей России: гроссмейстеры, мастера спорта РФ, мастера международного класса – всего 85 участников, включая совсем юных спортсменов.

"Федерация шахмат Нижегородской области благодарит компанию «ЛУКОЙЛ» за всестороннюю поддержку, – сказала директор турнира "Этап Кубка России среди мужчин "Кстово–2024", исполнительный директор Федерации шахмат Нижегородской области Татьяна Хилова. – Такие соревнования прежде всего повышают уровень мастерства наших кстовских спортсменов, способствуют популяризации шахмат, формированию благоприятного имиджа города и развитию в нём шахматного движения, вовлекая кстовчан в массовый спорт и давая толчок к достижению высоких результатов не только на российском, но и международном уровне".