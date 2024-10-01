Представители "Транснефти" и Ростехнадзора обсудили в Нижнем Новгороде вопросы промбезопасности Бизнес

Семинар-совещание специалистов в области промышленной безопасности объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов организаций системы "Транснефть" и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору прошло на базе АО "Транснефть-Верхняя Волга" в Нижнем Новгороде.

Целью мероприятия стал обмен опытом для повышения уровня промышленной безопасности, также состоялось обсуждение актуальных вопросов в рамках соглашения о сотрудничестве ПАО "Транснефть" и Ростехнадзора.

Участники обсудили вопросы реализации действующих нормативных требований в отношении охранных зон и зон минимальных расстояний до магистральных трубопроводов на примере линейной производственно-диспетчерской станции "Володарская". Рассматривались вопросы повышения эффективности проверочных мероприятий надзорного органа, в частности, внедрение цифровых решений – применение электронных наряд-допусков при проведении огневых и газоопасных работ.

"Совместные семинар-совещания с представителями Ростехнадзора проходят второй год. Мы убедились, что возможность напрямую задать вопросы и внести основанные на практике предложения по повышению уровня промышленной безопасности действительно помогают сделать работу эффективнее и ускорить принятие решений", - отметил начальник отдела промышленной безопасности и производственного контроля АО "Транснефть-Верхняя Волга" Дмитрий Сабанов.

Заблаговременная диагностика технического состояния производственных объектов и планирование на основе полученных данных программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. Производственные объекты АО "Транснефть-Верхняя Волга" находятся на территории Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Псковской областей, Республики Марий Эл и других регионов. В 2023 году реконструировано 48,5 км линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, в том числе один подводный переход.