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Общество

Партпроект "Моя карьера с Единой Россией" представил итоги работы с начала года

18 октября 2024 10:06  [107] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

С января по сентябрь этого года при поддержке партпроекта "Моя карьера с Единой Россией" состоялось 47 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более миллиона человек, отметил координатор партпроекта, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев на совещании с представителями Минтруда, Роструда, Минобороны и регионами.

"Почти 200 тысяч человек были трудоустроены. Особое внимание наш проект уделяет теме повышения квалификации, работе с молодежью. Более 100 тысяч подростков поучаствовали в мероприятиях по профориентации. 150 тысяч человек стали участниками наших различных обучающих программ, лекций, карьерных мастерских и семинаров. Наши коллеги из "Женского движения Единой России" с января провели свыше 2 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 25 тысяч человек, в том числе, родные участников СВО. Не остается в стороне и "Молодая Гвардия". В мероприятиях, которые провела МГЕР, приняли участие около 25 тысяч человек", - сообщил Андрей Исаев.

Также он обратил внимание, что "Единая Россия" вместе с социальными партнерами, профсоюзами, работодателями направила предложения в нацпроект "Кадры".

В свою очередь замминистра труда и соцзащиты Дмитрий Платыгин подчеркнул, что цели нового нацпроекта синхронизированы с народной программой "Единой России".

Замминистра труда и соцзащиты поблагодарил "Единую Россию" за активное участие в программе комплексной модернизации службы занятости.

"Более 2300 центров занятости будут модернизированы до конца 2028 года. Речь идет не только о создании комфортных, удобных, современных пространств, а о внедрении новых инструментов, новых механизмов работы самих служб занятости, переходе на единые стандарты, подготовке всех сотрудников центров занятости к работе по новым технологиям", - уточнил Дмитрий Платыгин.

Также Минтруда до конца года подготовит порядка тысячи карьерных консультантов в отделениях партии.

"Они будут квалифицированно оказывать помощь всем гражданам, которые приходят в отделение, в случае, если будет потребность в трудоустройстве или в смене работы", - резюмировал Дмитрий Платыгин.

На площадке партии обсудили предложения по профориентации и трудоустройству участников СВО. По словам Андрея Исаева, с начала года для военнослужащих и членов их семей в регионах провели более 1,5 тысяч мероприятий.

"В регионах сформирован реестр работодателей, которые заинтересованы в трудоустройстве участников специальной военной операции. Мы ищем новые формы, которые позволили бы осуществить такую социальную адаптацию", - сказал замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме.

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков подчеркнул, что с начала года 5,6 тысяч участников СВО получили от служб занятости свыше 16 тысяч услуг. По его словам, наиболее востребована – профориентация.

Напомним, партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией" стартовал в Нижегородской области в прошлом году в рамках народной программы по направлению "Хорошая работа – достаток в доме".  Он создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.

Как ранее отметил региональный координатор проекта, руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин, главная задача – использование партийного потенциала для развития рынка труда и занятости.

"Проект "Моя карьера с "Единой Россией" реализуется в партнерстве с региональной службой занятости, профильными министерствами и ведомствами для комплексного решения задач в кадровой политике и самореализации граждан в профессиональном плане. Одним из важнейших направлений партпроекта является помощь в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями здоровья, а также участников специальной военной операции и их родных. Оказываем содействие в поиске вакансий, переобучении, составлении резюме, трудоустройстве и других вопросах", - рассказал координатор партпроекта.

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Теги:
Единая Россия Трудоустройство
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