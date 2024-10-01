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Общество

Народное голосование за финалистов премии #МЫВМЕСТЕ пройдет с 17 октября по 21 ноября

18 октября 2024 11:52  [113] Общество

Фото: организаторы мероприятия

С 17 октября по 21 ноября пройдет голосование за финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ. Как сообщают организаторы мероприятия, каждый россиянин сможет проголосовать за одного номинанта в каждой номинации каждой категории.

В этом году лучших в национальном треке премии выбирали среди НКО и учреждений, компаний и индивидуальных предпринимателей, субъектов, муниципалитетов и моногородов России. Команды представили проекты в 10 номинациях. Также в финал прошли шесть претендентов на победу в спецноминации "Поступок года". Премию лично вручает лучшим президент России.

"Премия #МЫВМЕСТЕ традиционно вызывает широкий интерес аудитории: в этом году подано свыше 45 000 заявок на конкурс, это рекордный показатель за всё время существования премии. Это объяснимо, ведь даже официальная статистика говорит, что в нашей стране 28% россиян считают себя добровольцами. Премия консолидирует самых активных и мотивированных из них. Прохождение в финал – уже победа, ведь каждый финалист получит возможность пройти годовую образовательную программу в 2025 году и войти в сообщество лучших проектов премии всех сезонов, а также поддержку на федеральном уровне. Сегодня мы дали старт народному голосованию, которое вместе с оценкой жюри определит победителей премии. Так что каждый житель России может отдать свой голос за лучший, по его мнению, социальный проект", – отметил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель Ассоциации Добро.рф Артем Метелев.

От Нижегородской области в финал вышли АНО "Центр поддержки социально значимых проектов "Меняющие мир" с межрегиональным экологическим проектом "Без бумаги", Анастасия Голубева с проектом "Арт-трамвай. Возрождение", Мария Волкова с культурно-досуговым проектом "Перезагрузка" а также АО "Транснефть-Верхняя Волга" с проектом "Территория добра".

Принять участие в голосовании может любой пользователь соцсети Вконтакте с подтвержденным аккаунтом или зарегистрированные не менее года. Участники голосования могут помочь понравившемуся проекту или поступку стать победителем, рассказав о них в своих аккаунтах в социальных сетях. Проголосовать можно по ссылке.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам народного голосования, получат дополнительные баллы, которые суммируются с оценкой жюри. Для того чтобы жюри смогло дать оценку, финалистам необходимо записать видеовизитку и прикрепить ссылку на нее в личном кабинете на платформе Добро.рф до 25 октября 2024 года. Итоги народного голосования играют важную роль при определении победителей.

Кроме того, на основании оценок экспертов определена ТОП-1000 заявок международной премии #МЫВМЕСТЕ-2024. Каждый участник получит сертификат на поездку от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". 

Тех, кто наберет наибольшее количество голосов по итогам оценки жюри и народного голосования, наградят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре в Москве.

Организаторы подчеркивают, что результаты голосования покажут, какие проекты и социальные программы сейчас актуальны и на какие есть запрос в обществе. У каждого жителя России есть возможность помочь реализоваться новым социальным инициативам, проголосовав за одну из них. Благодаря голосованию о лучших проектах и программах узнают во всех регионах нашей страны. Просто проголосовав, каждый сможет помочь изменить жизнь многих людей к лучшему. 

Ранее сообщалось, что церемония награждения международной премии #МЫВМЕСТЕ пройдет в декабре.

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Теги:
Волонтеры Награждение Премия
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