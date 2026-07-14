Педиатр Елена Радченко рассказала о летних инфекциях у детей Общество

Фото: Александр Воложанин

Мнение, что лето — не сезон для детских инфекций, явное заблуждение: тёплая погода, поездки на море, купание в бассейнах и изобилие свежих фруктов создают благоприятные условия для распространения болезнетворных микроорганизмов. Детский организм, сталкиваясь с резкой сменой климата и режима, становится особенно уязвимым. Об этом рассказала педиатр Елена Радченко рассказала 360.ru о летних инфекциях, которые чаще всего поражают детей, и дала рекомендации по обеспечению безопасного отдыха.

По словам врача, летом наиболее распространены кишечные инфекции, такие как ротавирус, сальмонеллёз и патогенная кишечная палочка. Эти заболевания часто возникают из-за употребления немытых продуктов, загрязнённой воды и неправильного хранения пищи. Основной опасностью этих инфекций является быстрое обезвоживание, которое может быть особенно опасным для детей.

Также летом возрастает риск заражения энтеровирусными инфекциями, которые проявляются характерной сыпью на ладонях и стопах, сухостью вокруг рта и болью в горле (герпангина).

В тёплое время года увеличивается вероятность заражения паразитарными инфекциями, такими как энтеробиоз, аскаридоз и лямблиоз. Эти заболевания передаются через контакт с песком, грязными игрушками и немытыми руками. Одним из ярких симптомов энтеробиоза является зуд в области анального отверстия, особенно в ночное время.

Для предотвращения этих заболеваний важно соблюдать простые правила гигиены: тщательно мыть руки, фрукты и овощи перед употреблением, пить только кипячёную или бутилированную воду, а также следить, чтобы ребёнок не глотал воду во время купания в водоёмах. Также необходимо придерживаться регулярного режима сна, питания и активного отдыха на свежем воздухе, что поможет укрепить иммунную систему ребёнка.

Елена Радченко настоятельно рекомендует родителям обращаться к педиатру при появлении первых признаков заболевания. Своевременное обращение за медицинской помощью поможет избежать осложнений и быстрее справиться с инфекцией.