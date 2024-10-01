Монтаж советской мозаики "Быстрее, выше, сильнее" продолжается в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Восстановленное мозаичное панно "Быстрее, выше, сильнее", созданное к Олимпиаде-80, устанавливают на фасаде дома №118 по улице Березовской в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале заявила министр культуры региона Наталья Суханова.

По ее словам, эта мозаика стала импульсом для большой работы по созданию в Нижегородской области комплексного механизма сохранения советского монументально-декоративного искусства.

"Год назад, после исследования состояния мозаичного панно реставраторы заключили, что восстановить его без снятия невозможно. Со всей осторожностью кварты, из которых состоит работа, сняли и перевезли в Ульяновскую область, где сохранившиеся авторские элементы укреплялись, а утраченные - воссоздавались. Для этого специально варилась смальта более чем 25 оттенков", - рассказала министр.

В настоящее время часть кварт уже установлена на стену дома.

Напомним, советскую мозаику "Быстрее, выше, сильнее" начали восстанавливать на фасаде дома по улице Березовской в Нижнем Новгороде в середине октября 2023 года.