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Культура и отдых

Выставка "Театромания. Хроника усадебного театра" открылась в Выксе

18 октября 2024 13:58  [88] Культура и отдых

В Восточном флигеле Музея истории "ВМЗ" 15 октября открылась выставка "Театромания. Хроники усадебного театра". Этот проект посвящен становлению и бытованию усадебного театра в Выксе, который в XIX веке стал одним из крупнейших в российской провинции. Благотворительный фонд "ОМК-Участие" исследует тему Выксунского усадебного театра с 2021 года. Партнером выставки выступил ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Проект объединил современность и прошлое, подлинные экспонаты из государственных музейных и частных собраний, редкие архивные материалы и новые формы искусства. Выставка организована по инициативе председателя Попечительского совета благотворительного фонда "ОМК-Участие" Ирины Седых. Куратор проекта — кандидат искусствоведения, советник директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Елена Каменская. Архитектор выставки — Алексей Подкидышев. Авторы медиаинсталляции — Степан Лукьянов, Андрей Сильвестров, Илья Старилов.

В экспозиции представлено более 100 произведений живописи, графики, театрально-декорационного искусства. Важной особенностью выставки стала демонстрация оригиналов, ранее не выставлявшихся в Выксе. В выставке участвуют работы из ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГЦТМ им. А. Бахрушина, Музея А.С. Пушкина, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Государственного музея истории литературы им. В.И. Даля, Музея МХАТ, Российского государственного архива литературы и искусства, Санкт-Петербургской театральной библиотеки и других институций.

Выставка рассказывает о том, как театральные постановки влияли на жизнь дворянской усадьбы. Иван Баташев — ключевой герой выксунской истории, проживавший в столицах, привозил в Выксу лучшие труппы и активно развивал усадебный театр. Собственная профессиональная труппа, выращенная в Выксе, ставила спектакли, в том числе по эскизам, представленным в Александринском театре. Одним из ключевых элементов выставки стал "МедиаВертеп" режиссера Андрея Сильвестрова и художника Степана Лукьянова — современная интерпретация традиционного вертепа — народного театра кукол, представляющего библейские и светские сюжеты. "МедиаВертеп" в рамках выставки "Театромания" представит эту форму искусства через призму новых технологий. Экспонат стал мостом между историей и современностью, позволяя посетителям не только увидеть, но и почувствовать, как театр преображает реальность.

"Выставка — важный шаг в исследовании русского театра и становится прологом к фундаментальной коллективной монографии, работа над которой на протяжении долгого времени ведется научным консультантом проекта “Театромания. Хроники усадебного театра” Еленой Наумовной Пенской и, конечно, командой Музея истории ВМЗ.  Исследование, восстановление деталей истории театра в Выксе по архивным материалам в соединении с музейными коллекциями позволили по-новому понять, как театр существовал на протяжении долгого времени. Мы постарались осветить репертуар, раскрыть особенности постановок и выяснили, какую роль он сыграл в судьбах многих известных людей, посетивших Выксу", - отметила Ирина Седых.

Экспозиция будет работать с 15 октября 2024 года по 8 января 2025 года. 6+.

 

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Теги:
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