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Политика

Игоря Комарова наградили Орденом Благоверного князя Даниила Московского

19 октября 2024 11:12  [70] Политика
фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова Орденом Благоверного князя Даниила Московского II степени. Об сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Мероприятие состоялось в день памяти святителей Московских в Успенском соборе Московского Кремля. В божественной литургии вместе с Патриархом Кириллом также участвовал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Среди приглашенных гостей были заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель регионального Законодательного Собрания Евгений Люлин, директор ФГУП "Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" Валентин Костюков, президент ННГУ имени Н.И. Лобачевского, председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.

Согласно информации, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров был удостоен высокой награды за оказание помощи Русской православной церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Напомним, что Игорь Комаров посетил лабораторные учения в Нижнем Новгороде.

"Несмотря на санкции, регионы Приволжья открыты для зарубежных контактов. Здесь проходят международные мероприятия, бизнес-миссии, некоторые субъекты имеют внешнюю границу, поэтому любая эпидситуация в соседних государствах требует постоянного мониторинга и максимальной готовности санитарно-эпидемических служб", - отметил полпред президента в ПФО.

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