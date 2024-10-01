Завод "РУМО" отметил 150-летний юбилей Бизнес

На производственной площадке АО "РУМО" состоялся торжественный праздник, посвященный 150-летию завода. Полтора века завод занимает лидирующие позиции судового двигателестроения, энергетического и нефтегазового машиностроения. На мероприятие были приглашены заслуженные ветераны труда, которые более 50 лет трудились на благо предприятия.

Исторически завод был основан в 1874 году в Риге, где основатели заключили договоры с несколькими зарубежными фирмами и приступили к выпуску лицензионной продукции. За 150 лет предприятие дважды меняло свое местонахождение – до 1915 года базировалось в Риге, а затем в Нижнем Новгороде, трижды наименование: до 1922г. – "Фельзер и Ко", до 1993г. – "Двигатель революции", и с 1993г. – "РУМО". Сегодня "РУМО" – уже больше чем завод, это центр комплексных инжиниринговых решений по проектированию, изготовлению, поставке и обслуживанию агрегатов на базе поршневых компрессоров и двигателей внутреннего сгорания собственного производства для предприятий нефтегазовой, энергетической, судостроительной отраслей.

В этом значимом событии приняли участие ближайшие родственники и дети заводчан. В рамках торжественной части мероприятия первый заместитель генерального директора АО "РУМО" Дмитрий Константинович Лавров выразил благодарность каждому работнику за вклад в успех предприятия, наградил самых отличившихся сотрудников грамотами, а также отметил заслуги ветеранов. Не остались без внимания и юные участника юбилейного праздника. Были подведены итоги творческого детского конкурса "С Днем рождения, Завод" и награждены победители.

"К полуторавековому юбилею АО "РУМО" подошло в качестве масштабного предприятия, работающего на площади 9 га, обладающего множеством наград, включая Орден Трудового Красного Знамени, статус важнейшей части экономики Нижегородской обл. и страны в целом, а также трудовые достижения, рекорды и восхождение к новым высотам. Все это благодаря талантливому и преданному коллективу предприятия. Именно он ежедневно пишет летопись успеха "Русского Мотора", храня его прошлое и создавая будущее", - подчеркнул Дмитрий Константинович Лавров.