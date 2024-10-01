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Общество

ФНС Нижегородской области проводит "Дни открытых дверей"

21 октября 2024 18:40  [36] Общество

Налоговая служба Нижегородской области проводит "Дни открытых дверей№ по вопросам уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2023 год. Как сообщает пресс-служба ведомства, акция пройдет во всех налоговых инспекциях региона, включая территориально-обособленные рабочие места.

В рамках мероприятия жители Нижнего Новгорода и области узнают о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, налогa на доходы физических лиц, не удержанного налоговыми агентами, а также налога с доходов в виде процентов по вкладам.

Сотрудники налоговых органов подробно расскажут, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, в том числе для участников специальной военной операции и членов их семей, ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.

Все желающие смогут подключиться к "Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц".

Кроме этого, в ходе акции в рамках работы "Экспресс-окна" граждане смогут проверить наличие задолженности по имущественным налогам, не зависимо от места регистрации гражданина и нахождения объектов налогообложения. Сотрудники налоговой инспекции на месте проверят задолженность по налогам и при ее наличии выдадут налогоплательщику платежные документы для уплаты.

Как напомнили в ФНС региона, произвести уплату имущественных налогов необходимо не позднее 2 декабря.

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Теги:
Налоги ФНС
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