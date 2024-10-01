Глава Нижнего Новгорода провел совещание с подрядчиками по подготовке к зиме Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел совещание с руководителями районов и дорожных предприятий по готовности техники и рабочих бригад для работы зимой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По прогнозам синоптиков, снег в Нижнем Новгороде может выпасть в конце октября – начале ноября. Участники совещания обсудили, как удалось "войти" в зимний сезон, на примере работы во время первого снега, выпавшего в Нижнем Новгороде 15 октября. Также на совещании обсуждались существующие маршруты работы техники на улично-дорожной сети, дворовых проездах и общественных территориях перед, во время и после снегопадов.

"В прошлом году удалось нормально пройти сезон, учитывая сильные и регулярные снегопады: не без огрехов и трудностей, особенно во дворах, внутриквартальных проездах и тротуарах, где в большинстве случаев территории находятся в ведении домоуправляющих компаний. Но в целом к дорогам, по которым ходит автомобильный и общественный транспорт, вопросов было меньше, магистрали после снегопадов дорожники старались зачищать до асфальта. Для улучшения ситуации с очисткой тротуаров в этом году закупили новую технику для работы на ограниченной территории. Это самая большая закупка мини-погрузчиков за всё время", - отметил Юрий Шалабаев, добавив, что для исключения перебоев с поставкой противогололедных материалов в этом году все конкурсы и закупки провели заранее.

В настоящее время муниципальные дорожные предприятия полностью переоборудовали спецтехнику для работы зимой, закупили противогололёдные материалы, сформировали рабочие бригады.

Ранее сообщалось, что готовность спецтехники к зиме проверили в Нижегородском районе.