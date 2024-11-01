"Пландинский урок" прошел на АПЗ Общество

Учащиеся инженерного класса школы №6 побывали в музее истории Арзамасского приборостроительного завода на "Пландинском уроке", в ходе которого узнали о знаменитых приборостроителях.

Мероприятие было подготовлено сотрудниками музея истории АО "АПЗ". Школьники через музейные экспонаты смогли познакомиться с биографиями легендарных личностей предприятия, а также более глубоко изучить одну из заводских профессий. Провела "Пландинский урок" специалист музея Алёна Николаева.

В первой части урока десятиклассники слушали рассказ о первом генеральном директоре АПЗ Павле Ивановиче Пландине. Особый интерес вызвала знаменитая история о двух его карандашах: подпись карандашом синего цвета означала "выполнить в рабочем режиме", а красного – "решить в срочном порядке". В подарок ребята получили такие карандаши с выгравированной личной подписью Пландина.

Не менее интересной была вторая часть, посвященная фрезеровщику цеха №65, Герою Социалистического Труда СССР Станиславу Федоровичу Мезину, имя которого сегодня носит заводской конкурс профессионального мастерства среди рабочей молодежи "Золотые руки".

Гостем урока стал фрезеровщик цеха №65 Владимир Биткин. Неоднократный победитель и призер "Золотых рук", он умеет работать на всех типах фрезерных станков, воспитал многих учеников, которые сегодня успешно трудятся на предприятии. Ребята с интересом слушали рабочего, задавали ему вопросы, а завершение посмотрели видеоролик о профессии фрезеровщика.

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Барыкин