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Общество

"Пландинский урок" прошел на АПЗ

02 ноября 2024 12:19  [101] Общество

Учащиеся инженерного класса школы №6 побывали в музее истории Арзамасского приборостроительного завода на "Пландинском уроке", в ходе которого узнали о знаменитых приборостроителях.

Мероприятие было подготовлено сотрудниками музея истории АО "АПЗ". Школьники через музейные экспонаты смогли познакомиться с биографиями легендарных личностей предприятия, а также более глубоко изучить одну из заводских профессий. Провела "Пландинский урок" специалист музея Алёна Николаева.  

В первой части урока десятиклассники слушали рассказ о первом генеральном директоре АПЗ Павле Ивановиче Пландине. Особый интерес вызвала знаменитая история о двух его карандашах: подпись карандашом синего цвета означала "выполнить в рабочем режиме", а красного – "решить в срочном порядке". В подарок ребята получили такие карандаши с выгравированной личной подписью Пландина.

Не менее интересной была вторая часть, посвященная фрезеровщику цеха №65, Герою Социалистического Труда СССР Станиславу Федоровичу Мезину, имя которого сегодня носит заводской конкурс профессионального мастерства среди рабочей молодежи "Золотые руки".

Гостем урока стал фрезеровщик цеха №65 Владимир Биткин. Неоднократный победитель и призер "Золотых рук", он умеет работать на всех типах фрезерных станков, воспитал многих учеников, которые сегодня успешно трудятся на предприятии. Ребята с интересом слушали рабочего, задавали ему вопросы, а завершение посмотрели видеоролик о профессии фрезеровщика.

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Барыкин

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Теги:
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