Нижегородцы могут принять участие в опросе о символе Дня народного единства – грозди рябины Общество

Жители Нижегородской области могут принять участие в социальном опросе о символе Дня народного единства – грозди красной рябины. Опрос проводится на официальной странице регионального министерства культуры во "ВКонтакте": https://vk.com/wall-81266851_14717.

Визуальный символ государственного праздника был выбран в этом году. Рябина – дерево, которое произрастает во всех регионах России. Гроздь рябины олицетворяет единство, стойкость и красоту.

Как отметили в министерстве культуры Нижегородской области, с морозами вкус плодов рябины становится только ярче. Это природное свойство подчеркивает особенность русского народа – проявлять силу и свои лучшие качества в самых сложных ситуациях.

В опросе министерства можно выразить свое мнение о символе праздника. Поделиться своим мнением может любой желающий. Итоги опроса подведут в День народного единства – 4 ноября.