График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 ноября 2024 16:23  [48] Нижегородцы могут принять участие в опросе о символе Дня народного единства – грозди рябины
02 ноября 2024 16:15  [71] Глава Нижнего Новгорода направил соболезнования мэру города Нови Сад
02 ноября 2024 15:49  [81] Акция "Есть такая профессия — Родину защищать!" проходит в России
02 ноября 2024 15:10  [137] Почти 100 единиц спецтехники будут убирать снег в Московском районе
02 ноября 2024 14:44  [136] Более 53 тысяч донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы в 2024 году
02 ноября 2024 14:17  [141] Администрация Нижнего Новгорода утвердила дизайн-код для Мещерского бульвара
02 ноября 2024 14:05  [154] Урок мужества, посвященный Дню народного единства, провели молодогвардейцы для школьников
02 ноября 2024 13:29  [150] Дорогу по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде отремонтировали по нацпроекту
02 ноября 2024 13:00  [166] Петр Банников поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
02 ноября 2024 12:44  [172] Нижегородских школьников приглашают к участию во Всероссийской олимпиаде "Путь в IT"
Общество

Нижегородцы могут принять участие в опросе о символе Дня народного единства – грозди рябины

02 ноября 2024 16:23  [48] Общество

Жители Нижегородской области могут принять участие в социальном опросе о символе Дня народного единства – грозди красной рябины. Опрос проводится на официальной странице регионального министерства культуры во "ВКонтакте": https://vk.com/wall-81266851_14717.

Визуальный символ государственного праздника был выбран в этом году. Рябина – дерево, которое произрастает во всех регионах России. Гроздь рябины олицетворяет единство, стойкость и красоту. 

Как отметили в министерстве культуры Нижегородской области, с морозами вкус плодов рябины становится только ярче. Это природное свойство подчеркивает особенность русского народа – проявлять силу и свои лучшие качества в самых сложных ситуациях. 

В опросе министерства можно выразить свое мнение о символе праздника. Поделиться своим мнением может любой желающий. Итоги опроса подведут в День народного единства – 4 ноября.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День народного единства культура Опрос
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph