Глеб Никитин: "В центре вашей работы всегда остается помощь людям" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём сотрудника органов внутренних дел.

"Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Как бы ни менялось время, в центре вашей работы всегда остается помощь людям, защита их прав, охрана правопорядка. Вы приходите на помощь в самых непростых ситуациях, при этом нередко рискуя собой, помогаете восстанавливать справедливость, проявляете в повседневной деятельности свои лучшие профессиональные и человеческие качества. Огромный объем работы выполняют и те, кто трудится «на земле», в частности, наши участковые. Каждый день вам приходится решать большое количество сложных задач, конфликтных ситуаций, общаться с теми, кто ждет помощи и поддержки", - говорится в тексте поздравления.

"Нижегородских сотрудников органов внутренних дел всегда отличал высокий профессионализм, стремление развиваться, внимание к новым вызовам и верность долгу. В регионе создана мощная профильная образовательная база, действует система преемственности и передачи опыта. Главный результат вашей работы – доверие и благодарность людей. Ведь за каждым раскрытым или предотвращенным преступлением – человеческие судьбы.

В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть рядом с вами всегда будут понимающие люди, а дома царят мир и благополучие!", - сказал губернатор.