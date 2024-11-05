Нижегородцы могут наблюдать звездопад "Леониды" в ноябре Общество

Фото: Московский планетарий

Нижегородцы в ноябре могут наблюдать ежегодный метеорный поток "Леониды". В этом году он активен в период с 6 по 30 ноября. Как сообщили в планетарии им. Гречко, пик потока придётся на ночь 17 ноября.

Обычно его можно увидеть без специального оборудования на тёмном небе. Лучше всего – после полуночи за городом, поскольку яркий свет городских огней засвечивает небо. Но в этом году почти полная Луна будет мешать наблюдениям.

Как отмечают специалисты, в 2024 году интенсивность метеорного потока невысока: за час можно будет увидеть до 15 метеоров.

Скорость метеора потока достигает 71 км/c, он оставляет за собой длинный хвост зелено-голубого цвета, шлейф которого может сохраняться до пяти и более минут.

Метеоры – это частицы от разрушающейся родительской кометы. Подавляющая их часть размером не больше песчинки. Они движутся в хвосте кометы, растягиваясь по всей орбите, и сгорают в атмосфере Земли.

СПРАВКА:

Леониды — самый известный метеорный поток, ежегодно появляющийся в ноябре со стороны созвездия Льва. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 55P/Темпеля – Туттля и имеет ярко выраженную периодичность около 33 лет, соответствующую возвращениям кометы-прародительницы к Солнцу. В эти периоды Леониды могут усиливаться, превращаясь в "звёздные дожди". Последний раз комета прошла перигелий в 1998 году и вновь вернётся лишь в 2031 году.