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Общество

Дворник стал самой самой дефицитной специальностью в России в ноябре

16 ноября 2024 18:26  [100] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дворники возглавили топ-20 самых дефицитных специальностей в России в начале ноября.

Как сообщает ТАСС, это следует из исследования платформы hh.ru, которое провели по инициативе ТАСС.

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина отметила, что на фоне приближающейся зимы и высокого сезона для уборки улиц зарплата дворников в ноябре выросла почти на треть, до 35,6 тысяч рублей. При этом они являются самой дефицитной профессией на рынке труда - на одну вакансию меньше одного резюме.

После дворников в рейтинге топ-20 дефицитных специальностей идут токари, сварщики и продавцы-консультанты. За ними следуют специалисты по взысканию задолженности, повары и кондитеры, автослесари и автомеханики, слесари, сантехники и администраторы магазина, врачи и маляры, мерчендайзеры и товароведы.

Замыкают топ-20 электромонтажник, монтажник, машинист и фармацевт-провизор, кладовщик и курьер, уборщица.

Ранее сообщалось, что судостроительные предприятия в РФ столкнулись с кадровыми проблемами.

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Теги:
Дефицит Профессии
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