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Бизнес

Эн+ вошел в число крупнейших компаний-инвесторов России 2024, составленный изданием Forbes

20 ноября 2024 14:06  [99] Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, вошел в рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России-2024, составленный изданием Forbes.
 
При формировании рейтинга издание учитывало совокупный объем инвестиций на приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп акций, вложения в рамках совместных предприятий и новых бизнесов в 2023 году. В список вошли компании, зарегистрированные в России или принадлежащие российским акционерам более чем на 50%.
 
Согласно Forbes,  Эн+ в 2023 году нарастил объем инвестиций на 6,4%, до 126,1 млрд рублей. При этом холдинг вошел в топ-3 крупнейших энергетических компаний-инвесторов России, став среди них единственной частной.
 
Эн+ сохраняет стабильно высокий уровень инвестиций, направленных на развитие производственных мощностей.
 
В Нижнем Новгороде холдинг представлен ГК "Эн+Тепло Волга", осуществляющей тепло и водоснабжение Автозаводского и Ленинского районов.
 
"В  2003 и 2024 году общий объем инвестиций в техническое перевооружение предприятий составил более 1,5 млрд рублей. На всех предприятиях группы компаний идет поэтапная модернизация обрудования, реализуется комплексная программа по повышению качества водоснабжения, ежегодно наращиваем объем работ по перекладке теплосетей", - отметил генеральный директор ГК "Эн+Тепло Волга" Виталий Гаврюшенко.
 
Так, в 2023 году на Автозаводской ТЭЦ компания Эн+ установила турбокомпрессор с приводной паровой турбиной. Он был разработан китайским партнёром "Xi’an ShaanGuPower Co., Ltd" по техническому заданию энергохолдинга.  500 млн рублей было вложено в модернизацию оборудования теплоэлектроцентрали в 2024 году. Выполнен средний ремонт энергетического котлоагрегата и два капитальных ремонта турбоагрегатов с заменой деталей проточной части. Реализуется проект "Техническое перевооружение релейной защиты и автоматики электрооборудования 110 кВ кабельно-воздушной линии Заречная-1" и большой экологический проект "Техническое перевооружение рыбозащитных устройств БНС 1,2".
 
На котельной "Северная" в 2024 году была выполнена замена двух сетевых насосов и капитальный ремонт водогрейного котла. Завершилась двухлетняя реконструкция котельной в поселке Мостоотряд.
 
Более 40 км теплосетей были заменены за два года на новые стальные трубы или гибкие трубы из сшитого полиэтилена с тепловой пенополиуретановой изоляцией сроком службы до 50 лет.
 
Начато строительство циркуляционных трубопроводов от новой станции ТНС СГ-1, что позволит улучшить качество водоснабжения для 41 многоквартирного  жилого дома, 2 больниц, 2 детских садиков, 2 школ.
 
На "Заводских сетях" ведутся капитальные ремонты фильтров Автозаводской водонапорной станции и модернизация электролизеров. Завершена автоматизация технологических процессов на Комсомольской и Новокомсомольской насосных станциях. В 2023 году была проведена модернизация оборудования озонаторной станции.
 
Также Эн+ направляет значительные средства в социальные проекты, нацеленные на развитие регионов ответственности и улучшение качества жизни в них. В этом году в Нижнем Новгороде в Школе 800 был открыт второй "Мультилаб" от компании. Первый уже год успешно работает в лицее №40. В высокотехнологичных классах ученики могут развивать свои навыки в IT, инженерии и медиа. Грантополучателями проекта "Города со знаком плюс" стали Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет и Централизованная библиотечная система Автозаводского района. Летом в Нижнем Новгороде состоялся городской фестиваль "Энергия +" с участием известных актеров, писателей и рестораторов, который собрал более 20 тысяч нижегородцев.
 
В рамках стратегической задачи по созданию кадрового резерва для российской промышленности в школах, вузах и ссузах компания реализует образовательные проекты, которые нацелены на подготовку квалифицированных кадров для отрасли. В частности, стипендиатами от Эн+ в этом году в Нижнем Новгороде стали студенты НГТУ им. Алексеева и Балахнинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
 
В целом, в 2023 году на социальные проекты Эн+ во всех городах своего присутствия направила более 5,3 млрд рублей, 17,6 млрд рублей – на проекты охраны окружающей среды.

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Теги:
Эн+ Энергетика
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