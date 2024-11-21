Госавтоинспекции проверит готовность автомобилей нижегородцев к зиме Общество

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода проводит информационно-профилактическое мероприятие "Зимняя дорога", в ходе которого проверит, как местные водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой.

В ГАИ подчёркивают, что управление транспортным средством в зимних условиях требует от водителя особых навыков и тщательной подготовки автомобиля. Важно использовать в данный климатический период зимние шины, которые помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололёда. На летних шинах при низких температурах резина твердеет, не даёт хорошего сцепления с дорожным покрытием - и управление такой машиной становится небезопасным.

В 2023 году официально опубликовано Постановление Правительства РФ от 27.05.2023 №837 "О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения". В соответствии с ним рекомендовано менять летние шины на зимние, если среднесуточная температура держится на отметке +7°C и ниже. А при -5°C ездить на летних шинах запрещено.

Постановлением вводится штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ за следующие нарушения:

- транспортные средства категорий M1 и N1 (грузовые и легковые) не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль);

- транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).

Аналогичный штраф будет грозить, если зимние шины установлены не на всех колёсах транспортного средства, добавили в ГАИ.

Напомним, что прошлой зимой на дорогах Нижнего Новгорода зарегистрировано 380 ДТП с пострадавшими, в результате которых 446 человек получили ранения, четверо погибли.