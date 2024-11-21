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Экономика

Пакеты из-под молока в России начали перерабатывать в ручки

26 ноября 2024 10:13  [5] Экономика

В России начали перерабатывать пакеты из-под молока в шариковые ручки.

Как сообщает телеканал "360", российский экологический оператор (РЭО) провел анализ  имеющихся технологий утилизации отходов в стране и обнаружил производства, на которых из пакетов сока и молока получают сырье для создания шариковых ручек.

Комбинированную упаковку (тетрапак и другие типы упаковки, в которую разливают соки и молоко) в России утилизируют 14 заводов мощностью 25,2 тысячи тонн. За год накапливается 240 тысяч тонн таких отходов, но на переработку отправляется только 15-20%.

Чаще всего ручки из переработанных материалов производят компании, которые специализируются на экотоварах. Известно, что такие предприятия находятся в Пермской, Калужской и Владимирской областях. Между тем, пока ни одна подобная компания не смогла подтвердить свои мощности и войти в реестр утилизаторов.

Специалисты отмечают, что комбинированная упаковка считается не самой экологичной из-за многокомпонетности, переработать её довольно трудно. Необходимо сначала разделить её на составляющие. В большинстве случаев, комбинированная упаковка состоит из бумаги (на 70-75%), картона (основа - на 20-22%), полимеров (крышка и защитные слои - на 3%) и алюминиевой фольги. Тем не менее, даже из такой упаковки можно получить сырье для производства новых товаров.

Среди причин, которые затрудняют переработку такой упаковки, является ее очистка от органических и иных загрязнений. Чтобы утилизировать комбинированную упаковку на основе бумаги применяют сухой метод и мокрую сепарацию. Технология мокрой сепарации не получила широкого распространения из-за необходимости строительства дорогостоящих очистных сооружений, применения реагентов и значительных энергозатрат. Сухой метод роспуска менее затратен, но при этом требователен к чистоте отходов, которые поступают на утилизацию.

Поэтому при раздельном сборе очень важно, чтобы все отходы были чистые и сухие. Для этого достаточно сполоснуть емкость от напитка и оставить ее на какое-то время высохнуть.

Ранее сообщалось, что маркетплейс стартапов в сфере отходов будет запущен в России.

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Теги:
молоко Отходы РЭО
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