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Общество

Маркетплейс стартапов в сфере отходов будет запущен в России

22 ноября 2024 15:48  [57] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2025 году российский экологический оператор расширит функционал портала "Цифровой РЭО".

Как сообщает телеканал "360", ожидается, что в обновленной версии ресурса появится маркетплейс, в котором будут собраны ИТ-решения для участников сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Например, это сайт с агрегатором пунктов приема вторсырья, который могут купить утилизаторы для более эффективного сбора необходимых вторичных ресурсов, или система искусственного интеллекта, которая определяет вторсырье на сортировочных комплексах.

Кроме того, на портале расширят возможности раздела "Конкурсы и хакатоны", добавят раздел "Портфолио", в котором будут отображаться результаты деятельности департамента информатизации РЭО.

В последнем обновлении портала добавилась возможность безналичного приема платежей с использованием банковских карт для онлайн-оплаты (эквайринг). Эта функция делает ИТ-решения доступными для покупки физическими лицами.

В РЭО отметили, что "Цифровой РЭО" теперь не только информационное пространство для бизнеса, научного сообщества, но и полноценный маркетплейс для технологических продуктов, связанных с ТКО, где будут собраны передовые российские разработки и комплексные решения в сфере обращения с отходами.

По данным оператора, специалисты РЭО на постоянной основе ведут поиск уникальных и востребованных продуктов и услуг для размещения в маркетплейсе. Стать участником маркетплейса для бизнеса можно, заполнив анкету по ссылке.

Ранее сообщалось, что РЭО перечислил товары с обязательным использованием вторсырья с 2025 года

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Теги:
Отходы РЭО ТКО
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