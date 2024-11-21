Нижегородских школьников приглашают к участию в онлайн-олимпиаде "Безопасный интернет" Общество

Учащиеся 1-11-х классов нижегородских школ могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасный интернет", которая проводится по 23 декабря 2024 года при поддержке национального проекта "Цифровая экономика". Об этом сообщают организаторы.

Олимпиада "Безопасный интернет" направлена на повышение уровня киберграмотности подрастающего поколения. Учащиеся смогут проверить и улучшить свои навыки безопасного пользования интернетом и цифровыми устройствами.

"Цифровой мир дает множество возможностей: для учебы, работы, творчества, путешествий, обучения. Важно, с одной стороны, научиться максимально эффективно использовать этот ресурс, с другой - при "серфинге" сохранять свои данные в безопасности. Уловки мошенников постоянно изменяются. Для того, чтобы нижегородцы знали, как не попасться на уловки злоумышленников, мы постоянно информируем граждан о новых вычисленных схемах мошенников, проводим обучающие уроки по кибергигиене. Участие в олимпиаде также поможет нашим юным нижегородцам проверить свои знания. А задания, вызывающие особую сложность, можно проработать дополнительно с педагогом в классе, также можно задать вопросы в группу Минцифры Нижегородской области в социальных сетях", - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В процессе выполнения заданий школьники учатся создавать надежные пароли и безопасно использовать социальные сети. Также участники смогут узнать, как совершать онлайн-покупки и при этом защитить свои личные данные. Полученные знания станут основой цифровой грамотности детей и помогут увереннее ориентироваться в виртуальном пространстве.

На выполнение заданий олимпиады отводится 60 минут. Чтобы принять в ней участие, необходимо зарегистрироваться на сайте олимпиады. Задания адаптированы под разные возрастные группы, выполнять их можно дома, даже с помощью родителей. Все участники соревнования получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата, а учителя - благодарственные письма.