В День Конституции в Нижнем Новгороде прошла акция "Мы - граждане России" Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Сегодня, в День Конституции РФ, в Нижнем Новгороде прошла патриотическая акция "Мы - граждане России". Волонтеры "Единой России" раздавали нижегородцам издания основного закона страны и ленты-триколор.

"Конституция Российской Федерации – это основной закон, который обеспечивает суверенитет и независимость страны и защиту наших граждан. В ней закреплены незыблемые ценности, объединяющие наш многомиллионный народ, – единство, межнациональное согласие, патриотизм, сохранение исторической правды, семейные и духовные ценности, национальная безопасность. Это дает нам уверенность и силу противостоять современным вызовам, жить в правовом государстве. И мы, как граждане России, должны осознавать свои права и обязанности, понимать принципы

государственного и политического устройства страны. Этой акцией мы хотели напомнить нижегородцам о важности соблюдения законов и уважения к правам других людей, ответственном отношении к настоящему и будущему России", - сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

Акция вызвала отклик у людей самого разного возраста. Нижегородцы соглашались, что нужно больше знать о Конституции, ее положениях, каким образом Основной закон регулирует важнейшие вопросы жизни.

В рамках празднования Дня Конституции сегодня проходит множество различных мероприятий: тематические классные часы, викторины, квизы, соревнования, выставки.

К примеру, в Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялся интерактивный квиз на знание основ Конституции РФ. В мероприятии приняли участие нижегородские школьники и студенты, а также активисты ТОСов. Они смогли проверить свои знания в игровой форме, отвечая на вопросы о главном законе нашей страны.

"Логические задачи и интересные факты помогли глубже погрузиться в мир права и узнать больше об основополагающих принципах нашего государства. Такие мероприятия не только развивают интерес к правовым аспектам жизни общества, стимулируют стремление к изучению истории, но и способствуют формированию активной гражданской позиции у молодого поколения вместе", - отметили организаторы интеллектуальной игры.

По традиции в День Конституции юным нижегородцам торжественно вручают паспорта гражданина Российской Федерации. В мероприятиях участвуют представители депутатского корпуса, исполнительной власти и МВД России.

Церемония вручения паспортов также прошла сегодня в Штабе. Свой первый главный документ получили более 20 ребят - активисты Движения Первых, в числе которых – отличники учебы, спортсмены, волонтеры патриотических акций, участники всероссийской олимпиады школьников, всероссийских проектов "Хранители истории", "Первая помощь", "Зарница 2.0", отрядов юных инспекторов дорожного движения, движения "Юнармия", наставники программы по развитию социальной активности учащихся начальных классов "Орлята России".

Напомним, современная Конституция Российской Федерации была принята по итогам всенародного референдума 12 декабря 1993 года. В 2020 году в Основной закон страны были внесены изменения, одобренные в ходе общероссийского голосования.

Конституция - это главный нормативно-правовой акт государства. Он действует во всех субъектах Российской Федерации и имеет высшую юридическую силу. В нем закреплены основные права и обязанности граждан, структура органов власти, форма государственного устройства страны, порядок назначения президента и другие важные правовые аспекты.