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Политика

Исполнение четырёх из шести нацпроектов в Нижнем Новгороде депутаты оценили на "отлично"

12 декабря 2024 17:30  [2] Политика

Исполнение четырёх нацпроектов в Нижнем Новгороде депутаты Гордумы оценили на "отлично" — это "Безопасные качественные дороги", "Образование", "Культура", а также "Беспилотные авиационные системы". Национальные проекты "Жилье и городская среда" и "Экология" признали исполненными надлежаще.

"В 2024 году Нижегородская область участвует в 14 национальных проектах, а на территории Нижнего Новгорода реализуется шесть. И сейчас наша самая главная задача, чтобы все реализованные проекты действительно влияли на улучшение качества жизни в муниципалитетах", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представляя отчёт депутатам, подчеркнул, что каждый национальный проект необходим в своей сфере и отрасли. "По проекту "Безопасные качественные дороги" в этому году отремонтировали более 15 километров дорог – это без учёта ремонта по другим программам. Здесь же достигли целевого показателя: 85% дорог города теперь находятся в нормативном состоянии, а 5 лет назад начинали с 71%. Благодаря участию в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" мы стали одним из самых комфортных городов России. Эту программу очень любят жители, потому что сами принимают в ней активное участие. Результаты мероприятий по национальному проекту "Экология" могут быть сразу не заметны, но тем не менее они крайне важны для города и наших жителей", - заявил глава города.

Мэр также напомнил, что в начале работы с нацпроектами муниципалитеты страны столкнулись со сложностями в отношении подрядчиков нужной квалификации. "Тяжело было найти нужного исполнителя на замену нерадивому. Сами подрядчики не были готовы к такому объему работ. А на местном уровне не было подходящих систем контроля и управления. Мы всё это прошли, и сейчас у нас есть профессиональная команда, которая ведёт реализацию нацпроектов. Это позволяет нам ставить более амбициозные цели, перейти от стабилизации ситуации к инновационному стратегическому развитию", - сказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что более 165 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде по проекту ФКГС.

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Теги:
Гордума Нацпроект
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