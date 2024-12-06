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Общество

Нижегородская компания "Водолет" получит субсидии на лизинг воздушного судна

13 декабря 2024 13:54  [129] Общество

Фото: Кира Мишина

Правительство Нижегородской области предоставит субсидии судоходной компании "Водолет" на лизинг воздушного судна. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Средства будут выделены из регионального бюджета на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды воздушного судна.

"Субсидия предоставляется в целях развития малой авиации в Нижегородской области", - говорится в документе.

При этом тип и марка воздушного судна не указываются.

Напомним, нижегородская компания "Водолет" намерена восстановить судно на подводных крыльях "Ракета".

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Теги:
авиация Субсидии
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