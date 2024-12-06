Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в 2024 году снова будет объединена с прямой линией. В рамках мероприятия, которое пройдет 19 декабря, глава государства подведёт итоги уходящего года, а также ответит на вопросы россиян.
Как сообщает телеканал "360", на мероприятие приглашены представителей нескольких западных СМИ. Отмечается, что американского журналиста Такера Карлсона, который недавно приезжал в Москву, среди них нет.
Вопросы президенту принимаются по телефону 8-800-200-40-40, в СМС на номер 0-40-40, через сайт прямой линии "Москва - Путину" или через социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".
Приём вопросов будет вестись до окончания пресс-конференции.
Как уточнили в пресс-службе Кремля, к процессу обработки запросов россиян во время прямого эфира будет подключен искусственный интеллект, который проанализирует поступающую информацию, в том числе, по отдельным нюансам.
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