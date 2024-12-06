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Общество

Награждение победителей конкурса "Любимая новогодняя игрушка семьи - 2024" прошло в Думе Дзержинска

19 декабря 2024 11:49  [108] Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Победителям городского конкурса "Любимая новогодняя игрушка семьи – 2024" вручены награды. В конкурсе, который организовала городская Дума Дзержинска, приняли участие более 350 участников из 53 детских садов и школ.  

С наступающим Новым годом собравшихся на церемонию награждения поздравили депутаты, Дед Мороз и Снегурочка.  

В номинациях конкурса "Традиционная ёлочная игрушка", "Семейное хобби: ёлочная игрушка как символ любимого хобби или вида спорта семьи", "Кто в доме живет: ёлочная игрушка в виде домашнего питомца" конкурсное жюри определило двадцать победителей.

Ребята-победители получили дипломы и призы из рук председателя Думы Виктории Николаевой, председателя комитета по социальным вопросам Александра Терентьева и председателя комитета по делам молодежи Рината Реймова.

"Наш конкурс собрал целое созвездие талантов! Вы создали удивительные игрушки, каждая из них уникальная и неповторимая! А главное – они наполнены добротой ваших рук и дарят нам всем новогоднее настроение и улыбки", - сказала Виктория Николаева, поздравив всех присутствующих с наступающим Новым годом. Она поблагодарила помощников юных мастеров – пап, мам, бабушек и дедушек. 

Депутаты Юлия Лунюшкина, Иван Григорьев, Сергей Дедов, Ринат Реймов, Виктор Романов, Александр Терентьев отметили специальными призами авторов особо понравившихся работ. Свои специальные призы были учреждены Дворцом культуры химиков и Дзержинским театром кукол, а также благотворительным фондом "Дзержинск и мы".

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Теги:
Гордума Конкурсы Новый год
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