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Бизнес

Более 50 нижегородских предприятий присоединились к акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает"

19 декабря 2024 13:48  [69] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 50 предприятий из Нижегородской области приняли участие в акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52".

Региональную акцию организовал центр "Мой бизнес" совместно с Минпромторгом области в технопарке "Анкудиновка". Шары с желаниями детей с новогодней ёлки сняли представители нижегородских промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что акция "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52" стала уже доброй традицией, и число участников с каждым годом растёт: если в первый год, в 2022-м, к ней присоединилось 26 предпринимателей, то во второй - уже 48.

В этом году заявки подали представители 54 компаний, которые исполнят мечты 60 ребят: некоторые предприниматели снимали с ёлки не по одному шару.

"Желания у ребят были разные: музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, велосипеды, конструкторы, игрушки. А кто-то попросил у Деда Мороза необходимые для реабилитации тренажёры", - рассказал Максим Черкасов.

По условиям акции,вручить подарки нужно до 28 февраля, но многие предприниматели хотят встретиться с ребятами до Нового года.

Любой россиянин может стать добрым волшебником и исполнить желания детей: присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты можно на сайте елкажеланий.рф.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Участники акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52" 2024 года:

  • АО "Атомстройэкспорт"
  • АО "ГЗАС им А.С.Попова"
  • АО "Рикор Электроникс"
  • АО "Русполимет"
  • АО "ФНПЦ «ННИИРТ"
  • АО "ЦНИИ "Буревестник"
  • АО АНПП "Темп-Авиа"
  • АО ПКО "Теплообменник"
  • Ассоциация самозанятых Нижегородской области
  • Биохимический холдинг "Оргхим"
  • ГК "Норкем"
  • ГК "Синтез ОКА".
  • ГК "Узола"
  • Завод "Доза-Агро"
  • ИП Алексей Тараканов
  • ИП Андрей Крутов
  • Компания "ГеоСМ"
  • Компания "ЕвроКейтеринг"
  • Компания "Сайберпик"
  • Компания "Союз Group"
  • Маркетинговое агентство "Топ-Марка"
  • Музыкальная школа "Синий Соловей"
  • ОАО "Канат"
  • ООО "АКросс"
  • ООО "АС-Транс"
  • ООО "Биком"
  • ООО "Борский завод торгового оборудования"
  • ООО "Генерация тепла"
  • ООО "Дом Рулоноф"
  • ООО "Евросид"
  • ООО "Завод Инком"
  • ООО "Инвеставто"
  • ООО "Компания Хома"
  • ООО "Легенда"
  • ООО "Луидор"
  • ООО "Металлообрабатывающая компания-НН"
  • ООО "МЗВА-ЧЭМЗ"
  • ООО "Моби"
  • ООО "Нижегородский областной Бароцентр"
  • ООО "Нижкартон"
  • ООО "Окский машиностроительный завод"
  • ООО "Ондулин-с.м."
  • ООО "ПиГрупп"
  • ООО "Регионально-промышленная компания"
  • ООО "Системы развития процессов и персонала"
  • ООО "Транпак"
  • ООО "Фандера"
  • ООО "Фест Логистик"
  • ООО "Формотроник"
  • ООО "Хромос Инжиниринг"
  • ООО ИК "Дирсистем"
  • ООО ПК "Велам-Рус"
  • ООО ТПК "Фолипласт"
  • Центр "ПОДОЛОГиЯ НН"

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Теги:
бизнес Ёлка желаний Предприниматели
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