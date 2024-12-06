Более 50 нижегородских предприятий присоединились к акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 50 предприятий из Нижегородской области приняли участие в акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52".

Региональную акцию организовал центр "Мой бизнес" совместно с Минпромторгом области в технопарке "Анкудиновка". Шары с желаниями детей с новогодней ёлки сняли представители нижегородских промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что акция "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52" стала уже доброй традицией, и число участников с каждым годом растёт: если в первый год, в 2022-м, к ней присоединилось 26 предпринимателей, то во второй - уже 48.

В этом году заявки подали представители 54 компаний, которые исполнят мечты 60 ребят: некоторые предприниматели снимали с ёлки не по одному шару.

"Желания у ребят были разные: музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, велосипеды, конструкторы, игрушки. А кто-то попросил у Деда Мороза необходимые для реабилитации тренажёры", - рассказал Максим Черкасов.

По условиям акции,вручить подарки нужно до 28 февраля, но многие предприниматели хотят встретиться с ребятами до Нового года.

Любой россиянин может стать добрым волшебником и исполнить желания детей: присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты можно на сайте елкажеланий.рф.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Участники акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52" 2024 года: