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Уровень знания бренда "Национальные проекты России" достиг самой высокой отметки за три года

21 декабря 2024 09:47  [94] Общество

По данным исследования АНО "Национальные приоритеты" и IFORS, проведенного в ноябре-декабре 2024 года, совокупный показатель знания национальных проектов России среди граждан нашей страны достиг отметки 91%. Это самый высокий показатель за три года проведения исследований.

Эксперты проводили онлайн-опрос, в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Совокупная узнаваемость бренда "Национальные проекты России" на данный момент составляет 91% (+ 6 п.п. к ноябрю 2021 года, + 4 п.п. к декабрю 2023 года). Самая высокая узнаваемость зафиксирована в Южном (95%), Северо-Кавказском (93%) и Сибирском (93%) федеральных округах.

Большинство россиян слышало словосочетание "Национальные проекты России" (88%). Последние две волны исследования (август и декабрь 2024 года) показывают самые высокие показатели вербальной узнаваемости национальных проектов России (+6 п.п. с ноября 2021 года). Визуальная узнаваемость бренда (видели хотя бы один логотип национальных проектов) за три года выросла с 48% до 60%.

Чаще всего упоминание о национальных проектах или один из логотипов россияне встречали на телевидении или в интернете. Более половины респондентов (62%) признаются, что видели какую-либо рекламу национальных проектов. За три года исследования этот показатель самый высокий (+ 24 п.п. с ноября 2021 года). Чаще всего респонденты видели рекламу, связанную с демографией и здравоохранением.

Семьи с детьми в России во многом поддерживает национальный проект "Демография": родителям доступны различные выплаты и льготы на федеральном и региональном уровнях. Со следующего года стартует новый национальный проект "Семья", который охватит ещё больше важных аспектов жизни семей с детьми. Продолжат работу уже известные флагманские программы поддержки: материнский капитал ежегодно смогут получить 1,7 млн семей, единое пособие — 9,6 млн человек, семейную ипотеку — 1,5 млн семей с детьми. Также продолжится адресное строительство детских садов. Впервые в национальном проекте предусмотрена федеральная поддержка региональных программ рождаемости. Работающие родители, которые воспитывают двух и более детей, смогут оформить семейную налоговую выплату.

Национальный проект "Здравоохранение" остаётся лидером по узнаваемости среди всех национальных проектов. По опросам ВЦИОМ, 76% россиян знают или что-то слышали о его реализации, а 98% опрошенных считают, что в ближайшие пять лет необходимо продолжать реализацию нацпроекта.

Существенный вклад в повышение узнаваемости нацпроекта "Здравоохранение" вносит проведение информационных кампаний. В частности, охват социальной кампании, направленной на популяризацию диспансеризации и профилактических осмотров, в 2024 году составил более 3,3 млрд контактов, что во многом повлияло на показатель узнаваемости диспансеризации в стране. По итогам первого полугодия 2024 года он составил 92%. По данным Минздрава России, за 11 месяцев 2024 года более 83 млн граждан прошло профилактические мероприятия. Ожидается, что к концу года их пройдет более 100 млн россиян. Все ключевые направления нацпроекта будут продолжены с началом реализации нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году.

Топ-3 причины существования национальных проектов, по мнению россиян, - развитие страны и регионов (61%); повышение качества жизни и уровня удовлетворенности людей (53%); реализация программ, которые способствуют развитию экономики России (51%).

Самые значимые характеристики для государственных проектов, по мнению россиян, заключаются в следующем: нацпроекты вызывают чувство гордости за страну; развивают страну; необходимы здесь и сейчас.

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Теги:
Нацпроект
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