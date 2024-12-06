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Общество

Слабый "минус" и осадки придут в Нижегородскую росбалт на этой неделе

23 декабря 2024 08:52  [107] Общество

На погоду в Нижегородской области окажет влияние пришедший с юго-востока атмосферный фронт. Он закроет небо плотными низкими облаками и принесёт небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах возможны ледяные дожди и гололёды. При этом дневная температура будет держаться в слабом "минусе".

23 декабря утром на Нижний Новгород опустился туман, столбики термометров показывают 0...+1°, ветер юго-восточный, до 3 м/с, атмосферное давление в пределах нормы. К вечеру чуть-чуть подморозит, ночью -2...-4°.

Во вторник будет маловетренно, но влажно и промозгло: при номинальной температуре -4° будет ощущаться, что на улице не меньше -8°. Днём пройдёт небольшой снег, местами снег с дождём, велика вероятность гололёдов.

25 декабря характер погоды практически не изменится: пасмурно, ветер южный. до 2 м/с, температура -2...-3°, снег с дождём.

В четверг, 26 декабря, атмосферное давление повысится до 760 мм рт.ст., на небе появятся прояснения. Юго-западный ветер усилится до 4-5 м/с, а столбики термометров замрут на показателе -1°.

В пятницу снова ожидается пасмурная погода, ночью и утром вероятен снег с дождём. В течение дня температура так же установится на -1°, и только к позднему вечеру опустится ещё на пару градусов.

Рабочая суббота "порадует" затянутым облаками небом и морозцем в -2°. Ветер при этом будет едва ощутимый, а вот влажность, как и все предыдущие дни, - очень высокая.

В воскресенье, 29 декабря, синоптики прогнозируют на весь день дождь со снегом. Ветер юго-западный, 2-3 м/с. Термометры также не зафиксируют сильных колебаний: стабильно -2°.

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Теги:
Дождь Погода Прогноз
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