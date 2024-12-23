Около 120 сотрудников АО "Теплоэнерго" получили награды в честь Дня энергетика Бизнес

Чествование лучших сотрудников года в честь Дня энергетика прошло в нижегородском "Теплоэнерго". Наград федерального, областного, городского и внутрикорпоративного уровней удостоились 124 человека.

Федеральные награды получили 14 сотрудников АО "Теплоэнерго". Так, медалью "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" II степени Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд награжден Александр Назаров – слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда РТС "Ленинский", отдавший работе в отрасли 35 лет.

Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации получили старший мастер участка РТС "Нагорный" Андрей Лосев, мастер участка РТС "Заречный" Дмитрий Вязиков, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда РТС "Заречный" Дмитрий Кононенко и электросварщик ручной сварки 5 разряда механического участка Илья Филимонов.

Благодарственные письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в честь Дня энергетика вручены девяти работникам АО "Теплоэнерго".

Пятеро сотрудников АО "Теплоэнерго" удостоены наград областного правительства и Законодательного Собрания, еще пятеро были награждены Благодарностью главы города.

Участвовавший в церемонии награждения председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Беспалов поблагодарил энергетиков за труд.

"Сложно представить работу городского хозяйства без теплоэнергетического комплекса. Это то, что обеспечивает тепло и уют в наших квартирах. Надо сказать, что Нижний Новгород традиционно в лице Теплоэнерго и других ресурсоснабжающих организаций с этой задачей справляется успешно. Если говорить о технологических нарушениях, которые при такой большой протяженности сетей неизбежны, то из года в год Теплоэнерго ведет успешную работу по их сокращению и повышению надежности теплоснабжения. Мне очень приятно иметь возможность поздравить коллектив Теплоэнерго с Днем энергетика. Хочу пожелать коллективу доброго здоровья, оптимизма, успешной работы, выполнения планов и всего самого наилучшего", - сказал Владимир Беспалов.

Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Денис Скалкин, поздравляя собравшихся с Днем энергетика и заслуженными наградами, отметил вклад АО "Теплоэнерго" в повышение надежности теплоснабжения в городе.

"Предприятие в этом году приняло решение по результатам прохождения отопительного сезона включить дополнительные работы в ремонтные программы, увеличив объем вложений в ремонты практически на полмиллиарда рублей. На текущий момент основные работы выполнены. Уверен, что отопительный сезон должен пройти в надлежащем качестве, с минимизацией технологических нарушений. Пожелать энергетикам в честь их профессионального праздника хочется каких-то простых жизненных вещей – здоровья, мирного неба над головой, безаварийного прохождения отопительного сезона и тепла. Тепла не только от батарей, но и от сердец родных и близких – это очень важно", - отметил Денис Скалкин.

Традиционно в честь Дня энергетика награждены призеры и победители внутрикорпоративных соревнований "Лучший в профессии" среди представителей 16 ключевых для предприятия рабочих профессий. Напомним, участники соревнований, занявшие первое, второе и третье места в каждой из номинаций будут в течение всего следующего года получать надбавки к заработной плате за профессиональное мастерство.

Председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина в своем приветственном слове подчеркнула сплоченность коллектива АО "Теплоэнерго" и серьезные успехи работников предприятия на областных конкурсах профессионального мастерства, которые подтверждают высокую квалификацию коллектива.

"По результатам региональных конкурсов профмастерства, которые мы проводили в этом году, лучший электромонтер и лучший электрогазосварщик Нижегородской области работают именно в Теплоэнерго. Это подтверждение квалификации и профессионализма, которыми обладают работники предприятия. Надо сказать, что Теплоэнерго делает многое, чтобы повысить привлекательность рабочих профессий. Проводятся корпоративные конкурсы, победители которых получают надбавку к зарплате за мастерство, повышаются зарплаты, создаются очень хорошие условия по охране труда, по безопасности труда. Предприятие, с моей точки зрения, действительно одно из лучших. Здесь работает коллектив профессионалов и единомышленников, настоящих товарищей, готовых прийти на помощь друг другу, а значит, и нижегородцам", - заявила Елена Ленина.