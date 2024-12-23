Евгений Чинцов исполнил новогоднее желание 9-летнего Арсения Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

27 декабря 2024 года в рамках VI всероссийской акции "Ёлка желаний" председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов вручил новогодние подарки 9-летнему Арсению Подпорину. Шар-открытку мальчика спикер Гордумы снял с ёлки, установленной в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".

"Мне достался шар с открыткой Арсения, который загадал на Новый год подарок-сюрприз. Постарался, чтобы подарок максимально учитывал интересы мальчика и был полезным и для него, и для всей его дружной семьи. Выбрал планшет, многофункциональное устройство и спортивную сумку с комплектом экипировки для занятий карате. Думаю, сюрприз поможет Арсению и в учёбе, и в спорте. Пусть растёт умным и сильным!" - объяснил свой выбор подарков Евгений Чинцов.

Мама мальчика, Нина Подпорина, отметила, что сын хорошо учится, постоянно помогает ей с младшими детьми. Арсений отводит на специальные занятия среднего Мишу и может присмотреть за обоими братьями, пока мама делает домашние дела. Сама Нина – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, занималась вольной борьбой. Спорт в их семье обязателен для всех, поэтому спортивная экипировка очень пригодится.

"Теперь буду ещё больше стараться и хорошо тренироваться, чтобы побеждать на соревнованиях", - поделился своими планами Арсений.

Евгений Чинцов пожелал ему успехов.

"Рад, что сюрприз удался! Знаю, что в преддверии Нового года многие участвуют в благотворительной акции "Ёлка желаний", в том числе и большинство моих коллег-депутатов городской Думы. Это очень добрая инициатива, которая помогает подарить атмосферу праздника тому, кто в этом нуждается больше остальных – мальчишкам и девчонкам из детских домов, ребятам с серьёзными заболеваниями, детям из многодетных семей. Для меня в этом году был первый подобный опыт, но обязательно продолжу участвовать в акции", - сказал он.

Напомним, акция "Ёлка желаний" реализуется с 2018 года на всей территории РФ и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. За 6 лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных граждан: депутаты всех уровней, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, коммерческих организаций и просто неравнодушные люди.