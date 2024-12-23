Более 3,5 тысячи предпринимателей приняли участие в ярмарках “Покупайте нижегородское” в 2024 году Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 216 ярмарок “Покупайте нижегородское” было организовано в 50 муниципалитетах Нижегородской области в 2024 году.

Всего в них приняли участие более 3,5 тысячи предпринимателей, причем около 900 из них — самозанятые.

“Уже более 15 лет в рамках программы “Покупайте нижегородское” муниципалитеты предоставляют предпринимателям бесплатные торговые места на ярмарках по всему региону. Такой способ реализации продукции помогает производителям повысить узнаваемость своих товаров и благодаря этому увеличить количество заказов”, — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Отмечается, что на ярмарках традиционно были представлены продукты питания, одежда, сумки, изделия из искусственного ротанга и бересты, глиняные игрушки, товары для детей, картины, валенки, лоскутное шитье, бижутерия, хохломская роспись, саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников.

Кстати, ярмарки в муниципалитетах чаще всего приурочены к дням районов, городов и сел, народным и государственным праздникам, различным фестивалям.

А в 2025 году программа “Покупайте нижегородское” будет продолжена.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область организует 220 ярмарок "Покупай нижегородское" в 2024 году.