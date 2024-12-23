Более 20 дворов благоустроили в 2024 году в Приокском районе Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, 21 двор Приокского района был благоустроен с начала 2024 года.
Так, ремонтные работы проводились в рамках муниципальной программы “Формирование комфортной городской среды”, а также по выделенной субсидии департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.
Подрядчики отремонтировали дворы на ул. Бонч-Бруевича, Кемеровской, Петровского, Елисеева, Терешковой, Крылова, Сурикова и во 2-ом Кемеровском переулке.
На данных территориях расширили проезды для автомобилей, сделали тротуары, установили скамейки, в некоторых дворах — увеличили количество парковочных мест.
Отмечается, что в общей сложности было заасфальтировано около 18,5 тыс. квадратных метров дорожного полотна.
“В этом году мы сделали акцент на ремонт дворовых территорий. Особое внимание уделили Суриковскому микрорайону: именно здесь был выполнен самый большой объем работ. Из-за узких проездов в микрорайоне было затруднено не только передвижение личного транспорта, но и проезд спецмашин, включая коммунальную технику. Теперь дороги расширили и устроили дополнительные парковочные места”, — отметил глава Приокского района Михаил Шатилов.
Напомним, ранее самые благоустроенные муниципалитеты по итогам 2024 года назвали в Нижегородской области.
Принимая решение, комиссия учитывает проведенные в этом году работы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", а также содержание дорог, фасадов и озеленение.
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