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Общество

Более 20 дворов благоустроили в 2024 году в Приокском районе Нижнего Новгорода

02 января 2025 14:38  [107] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, 21 двор Приокского района был благоустроен с начала 2024 года.

Так, ремонтные работы проводились в рамках муниципальной программы “Формирование комфортной городской среды”, а также по выделенной субсидии департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

Подрядчики отремонтировали дворы на ул. Бонч-Бруевича, Кемеровской, Петровского, Елисеева, Терешковой, Крылова, Сурикова и во 2-ом Кемеровском переулке.

На данных территориях расширили проезды для автомобилей, сделали тротуары, установили скамейки, в некоторых дворах — увеличили количество парковочных мест.

Отмечается, что в общей сложности было заасфальтировано около 18,5 тыс. квадратных метров дорожного полотна.

“В этом году мы сделали акцент на ремонт дворовых территорий. Особое внимание уделили Суриковскому микрорайону: именно здесь был выполнен самый большой объем работ. Из-за узких проездов в микрорайоне было затруднено не только передвижение личного транспорта, но и проезд спецмашин, включая коммунальную технику. Теперь дороги расширили и устроили дополнительные парковочные места”, — отметил глава Приокского района Михаил Шатилов.

Напомним, ранее самые благоустроенные муниципалитеты по итогам 2024 года назвали в Нижегородской области.

Принимая решение, комиссия учитывает проведенные в этом году работы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", а также содержание дорог, фасадов и озеленение.

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Теги:
Благоустройство Приокский район
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