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Общество

Открыт прием заявок на IV Национальную премию интернет-контента

04 января 2025 10:38  [31] Общество

Институт развития интернета (АНО "ИРИ") принимает заявки на соискание Национальной премии интернет-контента. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Создатели социально значимых онлайн-проектов смогут получить главную индустриальную награду этим летом. Конкурс пройдет в четвертый раз.

Сбор заявок - до 31 января.

Участники смогут состязаться в 15 основных номинациях: игровой сериал до 30 минут, игровой сериал более 30 минут, non-scripted проект, документальный проект, короткометражный проект, видеоролик до 3-х минут, проект в вертикальном формате, анимационный контент, вирусный контент, подкаст, музыкальный трек, блог, Telegram-канал, спецпроект в интернет-СМИ, социальная интернет-акция.

"Премия ИРИ охватывает основные форматы онлайн-контента – от сериалов и блогов до роликов и подкастов. Каждый год количество заявок растет, но нам важно, что растет и качество: социально значимый контент становится по-хорошему модным. Авторы уже не стремятся к популярности любой ценой, а делают проекты со смыслом и при этом хорошим маркетингом, и в результате – с большими просмотрами и живым откликом аудитории. Задача нашей премии – подсветить их и открыть для тех, кто еще с ними не знаком", - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

На премию принимаются проекты на русском языке или на официальных языках народов России, вышедшие в Интернете в период с 1 января по 31 декабря 2024 г. на площадках, не запрещенных российским законодательством.

К участию не допускаются трейлеры, тизеры и другие промоматериалы, за исключением социальных роликов.

Финалистов определит экспертный совет премии, а победителей – жюри.

Более подробную информацию об условиях участия, номинациях, составе экспертов, победителях и финалистах прошлых лет можно найти на странице премии на сайте: https://ири.рф/news/otkryt-priem-zayavok-na-iv-natsionalnuyu-premiyu-internet-kontenta/.

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