Кататься на велосипеде, слушать музыку, заниматься робототехникой: «Ёлка желаний» продолжает исполнять новогодние мечты детей Общество

фото: пресс-служба Единая Россия

Руководители Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» исполнили новогодние мечты детей – участников Всероссийской акции «Ёлка желаний».

Мечту 10-летнего Никиты из Городца о новом велосипеде исполнил сенатор РФ, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Вайнберг. Никита пятый ребенок в семье, он любит учиться и ухаживать за животными. Папа мальчика в 2023 году ушел защищать страну в зону СВО. Сенатор обменялся контактами с мамой Никиты, чтобы поддерживать постоянную связь и в случае необходимости оперативно оказать помощь.

Долгожданный подарок – горный велосипед – получил от сенатора и Станислав Семенько из Первомайска. 10-летний мечтатель увлекается транспортными средствами, у него есть хобби - коллекционирование игрушечных машин.

Также Александр Вайнберг передал подарок своей юной землячке - Тане Марковой из Борского округа. Ей 11 лет, она добрая и веселая девочка, рада жить в принявшей ее как родную семье. С 5-ти лет занимается вокалом и учится в музыкальной школе, посещает православную школу, а также является волонтером. От Деда Мороза она получила сюрприз - умную яндекс-станцию.

«Очень рад, что довелось поучаствовать в такой замечательной акции и осуществить желания детей, подарив им веру в волшебство. В таком юном возрасте больше всего веришь в чудеса, и нет ничего важнее искренних улыбок и радости детей, когда сбываются их мечты!» - сказал Александр Вайнберг.

Новогоднюю мечту маленького жителя Балахны Кирилла исполнила сенатор РФ, руководитель нижегородского Штаба общественной поддержки «Единой России» Ольга Щетинина. Этот шар она сняла с «Ёлки желаний» в Совете Федерации.

«Кириллу 6 лет, увлекается шахматами, паровозами. Мечтал о робототехническом наборе. Надеюсь, что подарок станет хорошим стимулом для него развиваться в этой сфере и стать в будущем высококлассным специалистом в области робототехники!» - отметила Ольга Щетинина.

А трехгодовалой Вере из Нижнего Новгорода сенатор вручила игрушечный набор современной кухни со всей необходимой техникой, кухонными приборами и посудой. Шар с желанием девочки попал на волшебную елку в Штаб общественной поддержки.

«Новый год – это время чудес! Вот уже несколько лет в эти новогодние дни становлюсь Снегурочкой и исполняю мечты тех, кто верит в новогоднее чудо, ждет подарков и исполнения самых заветных желаний. Пусть все ваши мечты сбываются! С Новым годом!» - сказала Ольга Щетинина.

Мечты двух особенных детей из Семенова исполнил секретарь Нижегородского регионального совета первичных отделений «Единой России», заместитель председателя Земского собрания Городецкого округа Сейран Искендеров.

В одном из шаров была описана новогодняя мечта Вани, жизнерадостного и умного мальчика, который любит музыку и музыкальные игрушки. Сейран Искендеров навестил семью Вани и вручил подарочный сертификат в детский магазин, развивающие музыкальные книги и сладкий подарок.

«Визит добрых людей, их подарки, участие – это особая радость. Нам очень дорого такое внимание. Ребенку важно осознавать, что он нужен не только родным, но и окружающим людям», - поделилась Маргарита, мама Вани.

Виктории, которая в силу своих ограниченных возможностей здоровья большую часть времени находиться дома, депутат подарил сладкий подарок и умную колонку. Жизнелюбивая и улыбчивая девочка очень любит музыку, и с помощью колонки она сможет искать и слушать любимые мелодии и песни и интересную для нее информацию.

«Ёлка желаний» – это замечательная акция, ставшая уже доброй традицией, это возможность подарить ребенку незабываемое чувство, когда его мечта становится реальностью. Приятно чувствовать свое участие в этом, исполнять самые заветные желания детей и дарить им веру в добро, счастье - видеть искрение улыбки на детских лицах. Я от души желаю всем исполнения заветных желаний, волшебства в жизни, здоровья и добра!» - пожелал Сейран Искендеров.

Напомним, благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится по инициативе главы государства с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных граждан: депутаты всех уровней, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, коммерческих организаций и просто неравнодушные люди.

В Нижегородской области каждый год по доброй традиции в акции принимают участие активисты и депутаты «Единой России» всех уровней.