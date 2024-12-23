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Общество

Более 80 мероприятий по поддержке соотечественников организовала Нижегородская области в 2024 году

05 января 2025 14:05  [41] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области подвело итоги работы за 2024 год по поддержке соотечественников, которые проживают за рубежом.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в  рамках утвержденного Плана мероприятий на 2024-2026 годы, который включает более 200 инициатив, реализовано 85 проектов.

География мероприятий охватила 50 стран мира. Это Аргентина, Босния и Герцеговина, Бразилия, Египет, Индия, Иордания, Китай, Мадагаскар, Оман, Перу, Сербия, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР, Южная Корея и многие другие государства

По словам министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой, поддержка соотечественников за рубежом - это стратегически важная инвестиция в будущее, которая укрепляет престиж региона и России в целом.

В прошлом году приоритетным  направлением стало образование. В этом направлении было организовано 48 мероприятий, нацеленные на привлечение соотечественников к обучению в регионе. Кроме того, в сфере культуры и туризма было организовано 26 мероприятий. Это выставки и выступления творческих коллективов. Помимо этого, 10 мероприятий в рамках плана были посвящены спорту и молодежной политике.

Приоритетным направлением работы правительства Нижегородской области является поддержка молодого поколения соотечественников за рубежом. Особое внимание уделяется образовательным проектам, реализуемым в зарубежных школах. Так, Ольга Гусева отметила, что в рамках работы нижегородского мобильного технопарка "Кванториум" в Боснии и Герцеговине, Сербии, Узбекистане участниками проекта стали более пяти тысяч детей и учителей образовательных учреждений регионов-партнеров Нижегородской области и городов-побратимов Нижнего Новгорода, включая соотечественников, проживающие в данных странах.

Помимо этого, уже второй год проводятся курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы из различных стран мира. В 2024 году в курсах приняли участие более 30 преподавателей из 10 стран мира. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала пилотным регионом для апробации модели сопровождения переезда иностранных граждан.

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Теги:
Международное сотрудничество Сотрудничество
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