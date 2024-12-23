Нижегородские МФЦ стали оказывать более 180 новых государственных и муниципальных услуг в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские многофункциональные центры (МФЦ) стали оказывать 183 новые государственные и муниципальные услуги в 2024 году. Об этом сообщили в ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ", подводя итоги года.

"В 2024 году мы уделили особое внимание тому, чтобы новых услуг в МФЦ стало больше, а уже действующие предоставлялись гражданам быстрее и удобнее. Среди услуг, по которым мы сократили сроки и число документов, – постановка многодетных семей на учет для получения участка или жилищного сертификата и выплата единовременного пособия на рождение ребенка. Среди новых услуг МФЦ – предоставление единовременного пособия при усыновлении и компенсации людям с инвалидностью, которые имеют транспортные средства, 50 процентов от уплаченной ими суммы по ОСАГО. В 2024 году мы ввели почти в 2,5 раза больше новых услуг, чем за предыдущий год", — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Для помощи посетителям МФЦ в прошлом году были также введены новые цифровые сервисы.

"Появился чат-бот, где пользователи могут узнать ответы на частые вопросы. С помощью простой и понятной навигации робот поможет записаться на прием в отделение МФЦ, узнать статус дела и режим работы отделений. Также Нижегородская область стала лидером по использованию сервиса "ГосQR" – он использован более 74 тысяч раз. Благодаря сервису, который передает данные из цифрового профиля гражданина на "Госуслугах" в информационную систему МФЦ, прием граждан проходит быстрее", - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В 2024 году были доведены до федеральных стандартов и открыты по новым адресам три отделения - в Чкаловске, Лыскове и в п.Варнавино.

"Всего за год гражданам было оказано 3,3 миллиона услуг. Самыми востребованными являются услуги регистрации прав на недвижимое имущество, регистрационный и миграционный учет, выдача и замена паспортов граждан РФ, регистрация на "Госуслугах". Для качественного и оперативного оказания услуг наши специалисты постоянно обучаются. Также на ежеквартальных конференциях мы обмениваемся опытом с коллегами МФЦ других регионов", — рассказала директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

Полный список отделений, а также подробную информацию обо всех услугах МФЦ можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: https://www.umfc-no.ru.

Необходимые услуги также можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области: umfc-no.ru либо позвонив в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.

Напомним, что в июле 2023 года на базе ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" был создан Региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. В задачи центра входит проведение анализа текущего состояния государственных и муниципальных услуг и сервисов, проектирование всех предусмотренных законодательством вариантов получения государственных и муниципальных услуг, адресованных всем возможным категориям заявителей с учетом их конкретных жизненных ситуаций.