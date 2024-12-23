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Культура и отдых

Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Рождество в Арзамасе" 7 января

08 января 2025 15:51  [120] Культура и отдых
фото: АНО Центр 800

фото: АНО Центр 800

Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Рождество в Арзамасе" 7 января. Об этом сообщили в АНО "Центр 800". Отмечается, что показатель прошлого года превышен в четыре раза.

На Соборной площади была организована праздничная программа для детей и взрослых, а также мэппинг на фасаде Воскресенского собора.

"Арзамас — подходящее по атмосфере место для встречи Рождества. За год мы сделали аналитику опыта прошлого года, при подготовке праздничной программы продумывали, как сделать доступным празднование для десятков тысяч человек. Я уверен, численность гостей будет расти с каждым годом", - обратил внимание замгубернатора Олег Беркович.

На площади в течение дня выступали хор Воскресенского собора, камерный хор "Нижний Новгород", музыкальным хэдлайнером фестиваля стала группа Clever Folk. А к большому костюмированному театрализованному шествию в формате русского карнавала с колядками и играми мог присоединиться любой желающий в ярких костюмах и масках героев русских сказок.

Кульминацией программы стало вечернее мэппинг-шоу "Сияние Рождества" на фасаде Воскресенского собора.

Кроме того, участников праздника ждали рождественский квест, ярмарка, рождественская почта, чаепитие из Царь-самовара и рукодельные мастер-классы.

Фестиваль организован АНО "Центр 800" при поддержке администрации Арзамаса и АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области".

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Теги:
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