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Бизнес

Волшебная фабрика желаний: "Ростелеком" подвел итоги работы горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников

09 января 2025 14:06  [70] Бизнес

Фото: ПАО "Ростелеком"

Цифровые помощники Деда Мороза продемонстрировали значительный рост активности: в 2024 году они обработали свыше 153 тысяч звонков на горячую линию от детей и взрослых — на 18 тысяч больше, чем в прошлом году. Федеральный проект третий год подряд реализует "Ростелеком Контакт-центр" (D/O: Digital Operator) при поддержке "Почты России" и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Количество обращений на федеральный бесплатный номер ежегодно увеличивается, что свидетельствует о растущей популярности сервиса. Наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области (8 242), Тюменской области (5 999), Екатеринбурга и Свердловской области (5 665), Краснодарского края (5 236), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (3 971), Челябинской области (3 639), Республики Татарстан (2 732), Ростовской области (2 652), Самарской области (2 379) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (2 176). 

По телефону бесплатной горячей линии дети разгадывали зимние загадки, рассказывали Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставляли пожелания Деду Морозу. Традиционно самым популярным детским желанием остается смартфон. Следом с небольшим отрывом идут игрушки (машинки, куклы, конструктор), сладости и спортивный инвентарь. Самыми милыми мечтами, по мнению цифровых помощников Деда Мороза и сотрудников "Ростелекома", стали пожелания "счастья маме и папе", "хороших оценок", и "чтобы все были здоровы". Помимо просьб о подарках дети обращались и к самому Деду Морозу, желали ему здоровья и счастья.

Горячая линия Деда Мороза стремительно набирает популярность среди юных представителей поколения Альфа. Самыми активными абонентами, которые звонили на горячую линию были дети в возрасте от пяти до десяти лет, на втором месте по количеству обращений — малыши с одного года до пяти лет. Эти дети с самого рождения тесно связаны с технологиями, которые стали неотъемлемой частью их повседневной жизни.

"Проект ежегодной горячей линии Деда Мороза родился как интересная идея, но стал популярным и уже успел стать родным и плановым. Каждый год наша команда вкладывает максимум усилий в его подготовку: обучает искусственный интеллект и роботов для ведения диалогов, подбирает голоса персонажей и зимние загадки, придумывает специальные звуковые эффекты. Мы понимаем, что дети с нетерпением ждут Нового года и открытия горячей линии, поэтому подходим к проекту с особой ответственностью, стараясь его сделать по-настоящему волшебным", — рассказал генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.

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Теги:
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