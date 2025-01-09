Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели жители Нижегородской области на новогодних каникулах Бизнес

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Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС проанализировали интересы жителей Нижегородской области во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили новый 2025 год.



Различными были предпочтения жителей Нижегородской области в предновогодний период и первые дни 2025 года – 31 декабря и 2 января и период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул нижегородцы отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.



Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Нижегородской области в новогодний период стали:

— "Первый номер" (18+) — российская драма-комедия, снятая по роману Сергея Минаева с участием Евгения Цыганова.

— Новый сезон сериала "Успешный" (18+), где одну из главных ролей исполнил актер из Нижнего Новгорода — Артём Сучков.

— "Зять" (16+) — комедия с Дмитрием Нагиевым в роли стареющего сердцееда, который влюбляется в дочь своего старого друга.

— "Омар в большом кино" (12+) — комедия с Омаром Алибутаевым для семейного просмотра в духе "Один дома" и "1+1".

— "Спасите Колю" (18+) — комедия с Дмитрием Нагиевым, играющим сурового военкома, который решительно распугивает всех поклонников своей дочери. Этот фильм — забавная и трогательная история об отношениях отцов и детей.

Среди иностранных фильмов и сериалов, которые покорили сердца нижегородцев во время новогодних каникул, выделились следующие:

— "Один дома" (0+) — вечная новогодняя классика, созданная Джоном Хьюзом.

— "Великая" (18+) — вдохновляющая история о том, как девушка с обложки Vogue становится легендой мира фотографии.

— "Леди Баг и Суперкот" (6+) — подростки-супергерои защищают Париж и одновременно разбираются в своих чувствах.

— "Принц из Рая 2. Королевское предложение" (16+) — Оливия и ее жених-принц отправляются на Рождество в Торовию, но оказываются вовлечены в семейные интриги.

— "Спасти Санту" (16+) — Непутёвый жулик сбивает сани Санты и вынужден взять на себя его ответственную миссию на Рождество.

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние "огоньки". Чаще всего нижегородцы выбирали для просмотра телеканалы: РОССИЯ 1, ТНТ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, РЕН ТВ и НТВ.