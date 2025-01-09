Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
09 января 2025 17:26  [61] Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели жители Нижегородской области на новогодних каникулах
09 января 2025 17:04  [88] Волонтеры АО "Транснефть-Верхняя Волга" провели мастер-класс для детей социально-реабилитационного центра
09 января 2025 14:51  [134] Воспитанники 15 детских социальных учреждений в 5 регионах России получили новогодние подарки от АО "Транснефть-Верхняя Волга"
09 января 2025 14:06  [155] Волшебная фабрика желаний: "Ростелеком" подвел итоги работы горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников
09 января 2025 10:09  [179] Минтруд анонсировал эксперимент по оплате самозанятыми больничных с 2026 года
08 января 2025 12:50  [428] Нижегородские предприниматели могут бесплатно пройти обучение развитию внешнеэкономической деятельности
05 января 2025 14:05  [615] Более 70 нижегородских предприятий в 2024 году стали участниками выставок на льготных условиях
05 января 2025 13:05  [692] Почти 200 встреч руководства Нижегородской области с бизнесом прошло в 2024 году
03 января 2025 16:21  [672] Нижегородские предприниматели могут воспользоваться изменениями налогового законодательства
02 января 2025 12:06  [886] Более 3,5 тысячи предпринимателей приняли участие в ярмарках “Покупайте нижегородское” в 2024 году
Бизнес

Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели жители Нижегородской области на новогодних каникулах

09 января 2025 17:26  [61] Бизнес

Фото: Freepik

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС проанализировали интересы жителей Нижегородской области во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили новый 2025 год.
 
Различными были предпочтения жителей Нижегородской области в предновогодний период и первые дни 2025 года – 31 декабря и 2 января и период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул нижегородцы отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.
 
Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Нижегородской области в новогодний период стали: 

— "Первый номер" (18+) — российская драма-комедия, снятая по роману Сергея Минаева с участием Евгения Цыганова.

— Новый сезон сериала "Успешный" (18+), где одну из главных ролей исполнил актер из Нижнего Новгорода — Артём Сучков.

— "Зять" (16+) — комедия с Дмитрием Нагиевым в роли стареющего сердцееда, который влюбляется в дочь своего старого друга.

— "Омар в большом кино" (12+) — комедия с Омаром Алибутаевым для семейного просмотра в духе "Один дома" и "1+1".

— "Спасите Колю" (18+) — комедия с Дмитрием Нагиевым, играющим сурового военкома, который решительно распугивает всех поклонников своей дочери. Этот фильм — забавная и трогательная история об отношениях отцов и детей.

Среди иностранных фильмов и сериалов, которые покорили сердца нижегородцев во время новогодних каникул, выделились следующие:

— "Один дома" (0+) — вечная новогодняя классика, созданная Джоном Хьюзом.

— "Великая" (18+) — вдохновляющая история о том, как девушка с обложки Vogue становится легендой мира фотографии.

— "Леди Баг и Суперкот" (6+) — подростки-супергерои защищают Париж и одновременно разбираются в своих чувствах. 

— "Принц из Рая 2. Королевское предложение" (16+) — Оливия и ее жених-принц отправляются на Рождество в Торовию, но оказываются вовлечены в семейные интриги.

— "Спасти Санту" (16+) — Непутёвый жулик сбивает сани Санты и вынужден взять на себя его ответственную миссию на Рождество.

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние "огоньки". Чаще всего нижегородцы выбирали для просмотра телеканалы: РОССИЯ 1, ТНТ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, РЕН ТВ и НТВ.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph