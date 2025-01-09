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Общество

Благотворительные акции прошли на АПЗ в преддверии Нового года

09 января 2025 19:08  [33] Общество

Всероссийская акция "Ёлка желаний" стала доброй традицией. Она реализуется с 2018 года по всей России и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела.

"АПЗ тоже принимал участие в акции, исполняя мечты детей Арзамаса и Арзамасского района. А в этом году руководители предприятия решили стать добрыми волшебниками для заводских ребят с ограниченными возможностями и детей вдов СВО", – говорит организатор акции на предприятии начальник службы протокола Оксана Скопцова.

На предприятии собрали 36 писем с детскими мечтами. А они очень простые: железная дорога, лыжный костюм, набор для творчества, большая кукла, радиоуправляемый танк и другие игрушки. Исполнили их 26 руководителей АПЗ во главе с генеральным директором. Ребята из Молодежного совета в костюмах Деда Мороза и Снегурочки разносили  подарки по домам, водили с ребятами хороводы у елки, пели песни, играли, загадывали им загадки.

"Праздник получился, праздник удался! – прокомментировала мама Алексея, специалист отдела организации закупочной деятельности Ольга Кучина. – Спасибо всем за эту акцию и такой веселый праздник для детей!"

Все подарки нашли своих адресатов. Детские мечты обязательно должны исполняться! 

"Снежинка" - так называется акция, которую ежегодно проводит Арзамасский детский дом социального обслуживания "Маяк", где проживают дети с особенностями развития. Приборостроители исполнили мечты 30 детей, купив для них напольную грушу для бокса, наушники и музыкальные колонки, мягкие книги, игрушки и многое другое.

Желающих поучаствовать в доброй акции "Маяка" было так много, что даже конвертов на всех, кто хотел совершить новогоднее чудо, не хватило. Поэтому по согласованию с руководством учреждения на средства, собранные приборостроителями, были куплены дополнительно телевизор, термопот, батут для зала адаптивной физкультуры, детский синтезатор. Подарки отвезли в «Маяк» и провели для детей новогоднее представление.

Текст: Наталья Глазунова, Юлия Фролова. Фото: Артура Баранов

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Теги:
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