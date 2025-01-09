"Транснефть-Верхняя Волга" реализовала в 2024 году 160 идей по оптимизации производства Бизнес

АО "Транснефть – Верхняя Волга" подвело итоги внедрения Системы развития "Транснефть" (СРТ) – ОПТИМУМ за 2024 год. Было принято решение вручить благодарственные письма наиболее активным участникам по итогам года в пяти номинациях: "Лучший навигатор" (сотрудник который не только владеет знаниями в области развития производственной системы, но и готовый делиться ими, вдохновляя других), "Лучший новатор" (сотрудник, вносящий и реализующий новые, прогрессивные идеи), "Лучший наставник", "Лучший лидер" и "Лучший по ЗОЖ". В торжественной церемонии награждения приняли участие представители всех филиалов предприятия.

В 2024 году сотрудники всех филиалов предприятия предложили свыше 630 идей по улучшению производственных процессов, 160 из которых уже реализованы, а остальные находятся в проработке.

Победители номинаций определялись путем голосования сотрудников, по результатам которого экспертная комиссия Аппарата управления определила итоговый результат. В рамках торжественного награждения благодарственными письмами были отмечены по 5 финалистов от каждого филиала и среди них были выбраны абсолютные победители в каждой из номинаций.

Система развития "Транснефть" – ОПТИМУМ призвана повысить эффективность и безопасность производственных процессов, способствовать росту привлекательности компании в качестве работодателя. Конечным итогом изменений должно стать формирование новой корпоративной культуры, повышение конкурентоспособности компании на рынке труда, а также достижение существенного экономического эффекта за счет оптимизации производственных процессов и повышения уровня безопасности труда.

Одна из основных идей СРТ - ОПТИМУМ состоит в том, что эффективные перемены возможны только при участии каждого работника, который с помощью предложений по улучшению (ППУ) поможет выявить проблемы и найти пути их решения. В процесс улучшений вовлечены все сотрудники. Их идеи помогают оптимизировать взаимодействие между подразделениями и распределение задач, избавиться от лишней бюрократии, повысить эффективность и безопасность производственных процессов.