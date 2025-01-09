Школу в Урене открыли после капремонта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

После масштабного капремонта в Урене Нижегородской области открылась средняя общеобразовательная школа №1. На выполнение всех работ было направлено свыше 160 млн рублей, в том числе более 150 млн рублей из регионального бюджета, а также средства муниципального бюджета.

Педагогов, школьников и родителей детей поздравили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков и глава местного самоуправления Уренского округа Сергей Бабинцев.

"Благодаря комплексному капитальному ремонту школа обрела "вторую жизнь" – здесь были созданы светлые красивые современные пространства. Работы выполнены в рекордные сроки – от начала ремонта до открытия школы прошел ровно год. Хочу поблагодарить администрацию округа за качественный контроль этого процесса. Конечно, слова благодарности следует адресовать и всему педагогическому коллективу: учителя активно участвовали в разработке концепции ремонта, вносили предложения по обустройству своих кабинетов, общались со строителями. Спасибо детям и их родителям за терпение! Неудобства были временными: теперь эта школа – одна из самых привлекательных не только на севере нашей области, но и во всем регионе", – отметил Андрей Чечерин.

Как отметил заместитель губернатора, в Уренской СОШ №1 будет обучаться более 700 человек – с 1-го по 11-й класс.

В министерстве образования и науки региона сообщили, что ремонт школы проводился в рамках реализации государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области".

В здании полностью обновили системы водоснабжения, водоотведения, отопления, провели внутренние отделочные работы. Особое внимание уделили ремонту кровли, модернизации фасада, устройству современной пожарной сигнализации и благоустройству территории.

"Государственная программа предусматривает не только ремонт зданий, но и обновление материально-технической базы учреждений. Для того чтобы занятия были эффективными, мы закупили самое современное техническое и лабораторное оборудование. Уверен, с ним будет интересно работать и детям, и их наставникам", – сказал Михаил Пучков.

По словам Сергея Бабинцева, обновленная школа оставила самые лучшие впечатления у воспитанников.

"Новая четверть для учеников школы №1 началась в обновленном здании. Дети особенно рады современным классам технологической подготовки, которые помогут им в профориентации и выборе будущей профессии. Важно, что пребывание в школе стало более комфортным и безопасным. Пообщался с учениками: и старшеклассники, и младшие классы в восторге от такого подарка!", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что строительство школы завершилось на Украинской в Нижнем Новгороде.